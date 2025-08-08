https://1prime.ru/20250808/pashinyan-860485546.html

Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом - 08.08.2025, ПРАЙМ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина. | 08.08.2025, ПРАЙМ

ЕРЕВАН, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство ведет прямую трансляцию из Вашингтона на своих страницах в соцсетях. Трамп встретил армянского премьера у входа в Белый дом. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.

