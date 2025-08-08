Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/pashinyan-860485546.html
Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом - 08.08.2025, ПРАЙМ
Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T22:32+0300
2025-08-08T22:32+0300
политика
никол пашинян
дональд трамп
встреча
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/70/837897040_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_93db2d589261b05437c2a7729b7f7b78.jpg
ЕРЕВАН, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство ведет прямую трансляцию из Вашингтона на своих страницах в соцсетях. Трамп встретил армянского премьера у входа в Белый дом. Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
https://1prime.ru/20250807/pashinyan-860445007.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/70/837897040_170:0:2849:2009_1920x0_80_0_0_5b82d7a68e7cbdd505584b96c3e89a02.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
никол пашинян, дональд трамп, встреча, белый дом
Политика, Никол Пашинян, Дональд Трамп, встреча, Белый дом
22:32 08.08.2025
 
Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Кабмин Армении: Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба кабмина.
Правительство ведет прямую трансляцию из Вашингтона на своих страницах в соцсетях.
Трамп встретил армянского премьера у входа в Белый дом.
Ранее в пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян в Вашингтоне проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а также трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ходе встречи стороны могут объявить о мирном соглашении.
Никол Пашинян
Эксперты оценили реверансы Пашиняна в сторону Азербайджана
Вчера, 19:39
 
ПолитикаНикол ПашинянДональд ТрампвстречаБелый дом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала