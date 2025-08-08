Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга с пятницы возросла в среднем на 6,5%. "С 8 августа 2025 года в Санкт-Петербурге... обновлены тарифы и стоимость проездных документов многоразового пользования на проезд (перевозки) пассажиров и багажа транспортом общего пользования. Действующие тарифы на проезд и стоимость проездных билетов в среднем увеличатся на 6,5%", – говорится в ответе городского комитета по транспорту на запрос РИА Новости. Как отметили в комитете по транспорту, также устанавливается единый тариф (60 рублей) при оплате проезда в метрополитене, а также наземном транспорте при помощи единого билета "Подорожник" или электронной карты "Единая карта петербуржца" (ЕКП). При этом ценовая политика в отношении общественного транспорта остается социально-ориентированной и предполагает использование жителями Санкт-Петербурга проездных документов многоразового пользования. Так, без изменения остается стоимость месячного единого именного льготного билета на все виды транспорта (797 рублей). Также сохраняется система скидок при оплате второй и последующих поездок на наземном транспорте, если они совершены в течение часа. Согласно информации на сайте комитета по тарифам Петербурга, ведомство 25 июля внесло изменение в свое распоряжение, которое устанавливало, что тарифы на проезд в общественном транспорте вводятся на срок не менее одного календарного года. В соответствии с корректировками, городские власти могут пересматривать их досрочно "в случае отклонения оценoчных значений индекса потребительских цен, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ, на 3% и более от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении тарифов". Согласно информации комитета по транспорту, тарифы на проезд в Санкт-Петербурге за 2,5 года повышались один раз – с 1 января 2025 года.
00:33 08.08.2025
 
В Петербурге повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга с пятницы выросла на 6,5%

