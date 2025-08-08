"Есть надежда": премьер Польши высказался о заморозке конфликта на Украине
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине может перейти в стадию заморозки, сообщает Guardian.
"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но замораживание конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже. Есть надежда на это", - сообщил Туск по окончании беседы с Владимиром Зеленским.
Ранее, в четверг, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились организовать саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. На данный момент стороны начали подготовку к встрече, которая ориентировочно может состояться на следующей неделе, однако точные сроки еще неизвестны. В Кремле также сообщили, что позже объявят место проведения встречи, которое стороны уже согласовали между собой. Сам президент России назвал ОАЭ подходящим вариантом для проведения саммита.