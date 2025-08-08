Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Есть надежда": премьер Польши высказался о заморозке конфликта на Украине - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/polsha-860468566.html
"Есть надежда": премьер Польши высказался о заморозке конфликта на Украине
"Есть надежда": премьер Польши высказался о заморозке конфликта на Украине - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Есть надежда": премьер Польши высказался о заморозке конфликта на Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине может перейти в стадию заморозки, сообщает Guardian."Есть определенные сигналы, у меня также | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T13:34+0300
2025-08-08T13:35+0300
политика
польша
дональд туск
украина
владимир зеленский
конфликт
россия
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_172c9ebbbd2b8b6b383ccd8b8323074c.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине может перейти в стадию заморозки, сообщает Guardian."Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но замораживание конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже. Есть надежда на это", - сообщил Туск по окончании беседы с Владимиром Зеленским.Ранее, в четверг, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились организовать саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. На данный момент стороны начали подготовку к встрече, которая ориентировочно может состояться на следующей неделе, однако точные сроки еще неизвестны. В Кремле также сообщили, что позже объявят место проведения встречи, которое стороны уже согласовали между собой. Сам президент России назвал ОАЭ подходящим вариантом для проведения саммита.
https://1prime.ru/20250808/orban-860458048.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/65/841996531_555:0:4928:3280_1920x0_80_0_0_9ad90df445e04880fbde86620ab3d324.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, дональд туск, украина, владимир зеленский, конфликт, россия, юрий ушаков
Политика, ПОЛЬША, Дональд Туск, УКРАИНА, Владимир Зеленский, конфликт, РОССИЯ, Юрий Ушаков
13:34 08.08.2025 (обновлено: 13:35 08.08.2025)
 
"Есть надежда": премьер Польши высказался о заморозке конфликта на Украине

Премьер Польши Туск заявил, нельзя исключать замораживания украинского конфликта

© CC BY 2.0 / European People's PartyДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине может перейти в стадию заморозки, сообщает Guardian.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но замораживание конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже. Есть надежда на это", - сообщил Туск по окончании беседы с Владимиром Зеленским.
Ранее, в четверг, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились организовать саммит с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. На данный момент стороны начали подготовку к встрече, которая ориентировочно может состояться на следующей неделе, однако точные сроки еще неизвестны. В Кремле также сообщили, что позже объявят место проведения встречи, которое стороны уже согласовали между собой. Сам президент России назвал ОАЭ подходящим вариантом для проведения саммита.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Орбан призвал европейских лидеров провести саммит с Россией
09:42
 
ПолитикаПОЛЬШАДональд ТускУКРАИНАВладимир ЗеленскийконфликтРОССИЯЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала