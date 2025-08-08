https://1prime.ru/20250808/porsche-860452635.html

Украинцы ездят на Porsche золотого цвета по Германии

2025-08-08T06:22+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

германия

запад

ДОНЕЦК, 8 авг - ПРАЙМ. Часть средств, которые Запад собирал на помощь Киеву, осела в карманах группы украинцев - теперь некоторые из них ездят на Porsche золотого цвета по ФРГ, рассказал РИА Новости член Германской коммунистической партии Штефан Натке. "Много денег от так называемой помощи оказалось в карманах у (ряда) людей. У нас в Германии есть украинцы, которые ездят на роскошных автомобилях, на Porsche золотого цвета", — сказал Натке. По его словам, последние волнения на Украине свидетельствуют о том, что в украинском обществе есть недовольство правительством страны, которое замешано в коррупции. "Это знак того, что украинский народ уже не верит в свое собственное правительство. Это ясно. Украинский народ понимает, что его обманывают. Поэтому он выходит на улицы. Пока еще люди не выходят на улицы против войны, но они выходят против Зеленского, против диктатуры. Потому что сейчас за него даже нельзя проголосовать. У него нет полномочий президента", — добавил Натке. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

