https://1prime.ru/20250808/poshlina-860484622.html

Минсельхоз анонсировал обнуление пошлины на экспорт пшеницы

Минсельхоз анонсировал обнуление пошлины на экспорт пшеницы - 08.08.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз анонсировал обнуление пошлины на экспорт пшеницы

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России на период с 13 по 19 августа будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T21:33+0300

2025-08-08T21:33+0300

2025-08-08T21:33+0300

экономика

минсельхоз

экспортная пошлина

пшеница

https://cdnn.1prime.ru/img/82513/62/825136240_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_7be45bad8e5ef40c13651fde4c93bcea.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России на период с 13 по 19 августа будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 223,5 доллара за тонну, на ячмень - 199,7 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 6 по 12 августа, составляет 19,4 рубля за тонну, кукурузы - 371,5 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250806/poshlina-860397275.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, экспортная пошлина, пшеница