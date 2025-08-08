Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России на период с 13 по 19 августа будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 223,5 доллара за тонну, на ячмень - 199,7 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 6 по 12 августа, составляет 19,4 рубля за тонну, кукурузы - 371,5 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
21:33 08.08.2025
 
Минсельхоз анонсировал обнуление пошлины на экспорт пшеницы

© РИА Новости . Артем Креминский | Перейти в медиабанкУборка зерновых на Юге России
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России на период с 13 по 19 августа будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 223,5 доллара за тонну, на ячмень - 199,7 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 6 по 12 августа, составляет 19,4 рубля за тонну, кукурузы - 371,5 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Пшеница, зерно
Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы
6 августа, 20:18
 
