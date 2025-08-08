Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия надеется, что ЕС и США придут к нулевым пошлинам
Финляндия надеется, что ЕС и США придут к нулевым пошлинам
2025-08-08T12:22+0300
2025-08-08T12:22+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что Европейский союз и США продолжат переговоры по торговому соглашению и в конечном счете придут к нулевым пошлинам и свободной торговле. Как сообщила газета New York Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов. "Мы также надеемся, что в будущем, и, надеюсь, не слишком далеком, мы сможем начать новые переговоры, в ходе которых сможем двигаться к зоне с нулевыми пошлинами, зоне свободной торговли", - заявила Валтонен в интервью агентству Рейтер. По мнению министра, зона свободной торговли нужна не только между ЕС и США, но и между странами, которые "разделяют одни и те же ценности и одинаковую среду безопасности". По словам Валтонен, это относится, например, к НАТО. Глава МИД добавила, что не удовлетворена торговым соглашением между США и Евросоюзом. "К счастью, эти пошлины не такие высокие, как предполагалось ранее... Мы действительно надеемся, что это, безусловно, максимальный уровень пошлин, который когда-либо будет между друзьями и союзниками, и мы сможем договориться о таком уровне, который будет гораздо лучше, безусловно, для европейских компаний, но в то же время и для американцев", - добавила Валтонен. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что Евросоюз продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Финляндия надеется, что ЕС и США придут к нулевым пошлинам

Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Алмазный рынок ждёт "черный день" из-за пошлин Трампа, пишут СМИ
