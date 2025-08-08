https://1prime.ru/20250808/poshliny-860474509.html
В Камбодже разъяснили, на какие товары не распространяется нулевая пошлина
В Камбодже разъяснили, на какие товары не распространяется нулевая пошлина - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Камбодже разъяснили, на какие товары не распространяется нулевая пошлина
Министерство экономики и финансов Камбоджи разъяснило населению страны, что установленные в рамках торгового соглашения с США нулевые тарифы на импорт товаров... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T15:48+0300
2025-08-08T15:48+0300
2025-08-08T15:48+0300
экономика
сша
камбоджа
таиланд
дональд трамп
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
БАНГКОК, 8 авг – ПРАЙМ. Министерство экономики и финансов Камбоджи разъяснило населению страны, что установленные в рамках торгового соглашения с США нулевые тарифы на импорт товаров из Америки распространяются только на новую продукцию и не коснутся импорта из США подержанных автомобилей, сообщает в пятницу газета Phnom Penh Post. "В новом Подзаконном акте о применении ставок таможенных пошлин на товары, импортируемые из США указано, что нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться к новым товарам, происходящим из США и импортируемым напрямую в Королевство Камбоджа. Нулевая ставка не распространяется на подержанные товары", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует издание. Официальный представитель министерства экономики и финансов Миас Сок Сенсан, комментируя заявление, сообщил газете 8 августа, что недавно распространенные видео и сообщения в социальных сетях о том, что новая нулевая ставка будет якобы применяться к подержанным автомобилям из США, не соответствуют действительности, говорится в сообщении. "Позвольте уточнить: как только товар был использован, он не подпадает под применимые категории для ставки 0%. Таким образом, транспортные средства, такие как подержанные автомобили или грузовики, упомянутые в этих видео, не подлежат освобождению от пошлин. Согласно законодательству ВТО, подержанные товары не подпадают под освобождения от пошлин", - сказал он. Потенциальный импорт из США в Камбоджу включает автомобили, автозапчасти, технику и технологическое оборудование, фармацевтические препараты и медицинские принадлежности, продукцию животноводства и сельского хозяйства, а также строительные материалы. Основные статьи экспорта Камбоджи в США – одежда, обувь, велосипеды, велосипедные шины и сельскохозяйственная продукция, сообщает газета.
https://1prime.ru/20250808/poshliny-860474011.html
сша
камбоджа
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, камбоджа, таиланд, дональд трамп, вто
Экономика, США, КАМБОДЖА, ТАИЛАНД, Дональд Трамп, ВТО
В Камбодже разъяснили, на какие товары не распространяется нулевая пошлина
Phnom Penh Post: нулевые пошлины на импорт из США не коснутся подержанных автомобилей
БАНГКОК, 8 авг – ПРАЙМ. Министерство экономики и финансов Камбоджи разъяснило населению страны, что установленные в рамках торгового соглашения с США нулевые тарифы на импорт товаров из Америки распространяются только на новую продукцию и не коснутся импорта из США подержанных автомобилей, сообщает в пятницу газета Phnom Penh Post.
"В новом Подзаконном акте о применении ставок таможенных пошлин на товары, импортируемые из США указано, что нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться к новым товарам, происходящим из США и импортируемым напрямую в Королевство Камбоджа. Нулевая ставка не распространяется на подержанные товары", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует издание.
Официальный представитель министерства экономики и финансов Миас Сок Сенсан, комментируя заявление, сообщил газете 8 августа, что недавно распространенные видео и сообщения в социальных сетях о том, что новая нулевая ставка будет якобы применяться к подержанным автомобилям из США, не соответствуют действительности, говорится в сообщении.
"Позвольте уточнить: как только товар был использован, он не подпадает под применимые категории для ставки 0%. Таким образом, транспортные средства, такие как подержанные автомобили или грузовики, упомянутые в этих видео, не подлежат освобождению от пошлин. Согласно законодательству ВТО, подержанные товары не подпадают под освобождения от пошлин", - сказал он.
Потенциальный импорт из США в Камбоджу включает автомобили, автозапчасти, технику и технологическое оборудование, фармацевтические препараты и медицинские принадлежности, продукцию животноводства и сельского хозяйства, а также строительные материалы. Основные статьи экспорта Камбоджи в США – одежда, обувь, велосипеды, велосипедные шины и сельскохозяйственная продукция, сообщает газета.
Один из крупнейших производителей виски Ирландии закрылся из-за пошлин США