В Камбодже разъяснили, на какие товары не распространяется нулевая пошлина - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Камбодже разъяснили, на какие товары не распространяется нулевая пошлина
сша, камбоджа, таиланд, дональд трамп, вто
Экономика, США, КАМБОДЖА, ТАИЛАНД, Дональд Трамп, ВТО
15:48 08.08.2025
 
В Камбодже разъяснили, на какие товары не распространяется нулевая пошлина

Phnom Penh Post: нулевые пошлины на импорт из США не коснутся подержанных автомобилей

БАНГКОК, 8 авг – ПРАЙМ. Министерство экономики и финансов Камбоджи разъяснило населению страны, что установленные в рамках торгового соглашения с США нулевые тарифы на импорт товаров из Америки распространяются только на новую продукцию и не коснутся импорта из США подержанных автомобилей, сообщает в пятницу газета Phnom Penh Post.
"В новом Подзаконном акте о применении ставок таможенных пошлин на товары, импортируемые из США указано, что нулевая ставка таможенной пошлины будет применяться к новым товарам, происходящим из США и импортируемым напрямую в Королевство Камбоджа. Нулевая ставка не распространяется на подержанные товары", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует издание.
Официальный представитель министерства экономики и финансов Миас Сок Сенсан, комментируя заявление, сообщил газете 8 августа, что недавно распространенные видео и сообщения в социальных сетях о том, что новая нулевая ставка будет якобы применяться к подержанным автомобилям из США, не соответствуют действительности, говорится в сообщении.
"Позвольте уточнить: как только товар был использован, он не подпадает под применимые категории для ставки 0%. Таким образом, транспортные средства, такие как подержанные автомобили или грузовики, упомянутые в этих видео, не подлежат освобождению от пошлин. Согласно законодательству ВТО, подержанные товары не подпадают под освобождения от пошлин", - сказал он.
Потенциальный импорт из США в Камбоджу включает автомобили, автозапчасти, технику и технологическое оборудование, фармацевтические препараты и медицинские принадлежности, продукцию животноводства и сельского хозяйства, а также строительные материалы. Основные статьи экспорта Камбоджи в США – одежда, обувь, велосипеды, велосипедные шины и сельскохозяйственная продукция, сообщает газета.
