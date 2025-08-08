https://1prime.ru/20250808/pravitelstvo-860460251.html
Правительство расширило возможности участия производителей РФ в госзакупках
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет. "Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает её отечественное происхождение, увеличен с трех до пяти лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Такая мера, как отметили в правительстве, сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей. "Так, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. Кроме того, принятое решение даст производителям возможность претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трех лет", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что трехлетний срок действия реестровой записи был установлен правительством в 2022 году.
