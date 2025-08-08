Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство расширило возможности участия производителей РФ в госзакупках - 08.08.2025
https://1prime.ru/20250808/pravitelstvo-860460251.html
Правительство расширило возможности участия производителей РФ в госзакупках
Правительство расширило возможности участия производителей РФ в госзакупках - 08.08.2025, ПРАЙМ
Правительство расширило возможности участия производителей РФ в госзакупках
Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T11:04+0300
2025-08-08T11:04+0300
россия
правительство
михаил мишустин
бизнес
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет. "Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает её отечественное происхождение, увеличен с трех до пяти лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Такая мера, как отметили в правительстве, сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей. "Так, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. Кроме того, принятое решение даст производителям возможность претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трех лет", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что трехлетний срок действия реестровой записи был установлен правительством в 2022 году.
россия, правительство, михаил мишустин, бизнес, промышленность
РОССИЯ, правительство, Михаил Мишустин, Бизнес, Промышленность
11:04 08.08.2025
 
Правительство расширило возможности участия производителей РФ в госзакупках

Правительство увеличило срок действия записи в реестре промышленной продукции РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ увеличил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, с трех до пяти лет.
"Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает её отечественное происхождение, увеличен с трех до пяти лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Такая мера, как отметили в правительстве, сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей.
"Так, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. Кроме того, принятое решение даст производителям возможность претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трех лет", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что трехлетний срок действия реестровой записи был установлен правительством в 2022 году.
РОССИЯ правительство Михаил Мишустин Бизнес Промышленность
 
 
