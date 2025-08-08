Кабмин выделит 65 миллиардов рублей на проекты гидротехнических сооружений

https://1prime.ru/20250808/pravitelstvo-860461713.html
2025-08-08T11:22+0300
2025-08-08T11:22+0300
2025-08-08T11:22+0300
россия
омская область
дагестан
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит порядка 65 миллиардов рублей на реализацию около 90 проектов гидротехнических сооружений до 2030 года, средства пойдут на их строительство и модернизацию, сообщил в ходе заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "У нас в стране в целом сформирована грамотная система водопользования. Внедряются сберегающие технологии, осуществляется строгий контроль и учет ресурсов. Строятся и модернизируются гидротехнические сооружения. Так, за последние годы введено пять крупных объектов, что позволило обеспечить водой более двух с половиной миллионов человек. До 2030 года ожидается реализация еще около 90 различных проектов, на которые правительство планирует выделить порядка 65 миллиардов рублей", - сообщил Патрушев. Он уточнил, что некоторые из них уже стартовали. В частности, строятся Красногорский гидроузел в Омской области и Елизаветинское водохранилище в Луганской Народной Республике. "В перспективе запланировано строительство водохранилищ в Курской области и Дагестане, а также продолжатся работы по обводнению Волго-Ахтубинской поймы", - добавил вице-премьер. "Сроки реализации проектов должны быть соблюдены. Все они крайне важны для местного населения, сельского хозяйства и других сфер", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250801/bespilotniki-860197731.html
омская область
дагестан
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6fd62f7f95a999bbeaf493f8cbcb502.jpg
