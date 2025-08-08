Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин выделит 65 миллиардов рублей на проекты гидротехнических сооружений - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/pravitelstvo-860461713.html
Кабмин выделит 65 миллиардов рублей на проекты гидротехнических сооружений
Кабмин выделит 65 миллиардов рублей на проекты гидротехнических сооружений - 08.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин выделит 65 миллиардов рублей на проекты гидротехнических сооружений
Правительство РФ выделит порядка 65 миллиардов рублей на реализацию около 90 проектов гидротехнических сооружений до 2030 года, средства пойдут на их... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T11:22+0300
2025-08-08T11:22+0300
россия
омская область
дагестан
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит порядка 65 миллиардов рублей на реализацию около 90 проектов гидротехнических сооружений до 2030 года, средства пойдут на их строительство и модернизацию, сообщил в ходе заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "У нас в стране в целом сформирована грамотная система водопользования. Внедряются сберегающие технологии, осуществляется строгий контроль и учет ресурсов. Строятся и модернизируются гидротехнические сооружения. Так, за последние годы введено пять крупных объектов, что позволило обеспечить водой более двух с половиной миллионов человек. До 2030 года ожидается реализация еще около 90 различных проектов, на которые правительство планирует выделить порядка 65 миллиардов рублей", - сообщил Патрушев. Он уточнил, что некоторые из них уже стартовали. В частности, строятся Красногорский гидроузел в Омской области и Елизаветинское водохранилище в Луганской Народной Республике. "В перспективе запланировано строительство водохранилищ в Курской области и Дагестане, а также продолжатся работы по обводнению Волго-Ахтубинской поймы", - добавил вице-премьер. "Сроки реализации проектов должны быть соблюдены. Все они крайне важны для местного населения, сельского хозяйства и других сфер", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250801/bespilotniki-860197731.html
омская область
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6fd62f7f95a999bbeaf493f8cbcb502.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, омская область, дагестан, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Омская область, Дагестан, Дмитрий Патрушев
11:22 08.08.2025
 
Кабмин выделит 65 миллиардов рублей на проекты гидротехнических сооружений

Патрушев: кабмин выделит порядка 65 миллиардов рублей на 90 гидросооружений

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит порядка 65 миллиардов рублей на реализацию около 90 проектов гидротехнических сооружений до 2030 года, средства пойдут на их строительство и модернизацию, сообщил в ходе заседания коллегии Федерального агентства водных ресурсов вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"У нас в стране в целом сформирована грамотная система водопользования. Внедряются сберегающие технологии, осуществляется строгий контроль и учет ресурсов. Строятся и модернизируются гидротехнические сооружения. Так, за последние годы введено пять крупных объектов, что позволило обеспечить водой более двух с половиной миллионов человек. До 2030 года ожидается реализация еще около 90 различных проектов, на которые правительство планирует выделить порядка 65 миллиардов рублей", - сообщил Патрушев.
Он уточнил, что некоторые из них уже стартовали. В частности, строятся Красногорский гидроузел в Омской области и Елизаветинское водохранилище в Луганской Народной Республике.
"В перспективе запланировано строительство водохранилищ в Курской области и Дагестане, а также продолжатся работы по обводнению Волго-Ахтубинской поймы", - добавил вице-премьер.
"Сроки реализации проектов должны быть соблюдены. Все они крайне важны для местного населения, сельского хозяйства и других сфер", - подчеркнул он.
%Беспилотник - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Кабмин установил новый класс воздушного пространства для беспилотников
1 августа, 10:04
 
РОССИЯОмская областьДагестанДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала