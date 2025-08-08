https://1prime.ru/20250808/pribyl-860482856.html
"Газпром нефть" отчиталась о существенном падении чистой прибыли
"Газпром нефть" отчиталась о существенном падении чистой прибыли
экономика
чистая прибыль
рсбу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423779_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_8b6c9d57e6e83ac2a94d5b598257cf2f.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 228,273 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании за отчетный период снизилась в 1,2 раза - до 1,425 триллиона рублей.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423779_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_09c7478849f2e797f9c70114ff75a3f8.jpg
чистая прибыль, рсбу
Экономика, чистая прибыль, РСБУ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 228,273 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период снизилась в 1,2 раза - до 1,425 триллиона рублей.
