2025-08-08T20:16+0300
экономика
чистая прибыль
рсбу
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 228,273 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании за отчетный период снизилась в 1,2 раза - до 1,425 триллиона рублей.
чистая прибыль, рсбу
Экономика, чистая прибыль, РСБУ
20:16 08.08.2025
 
"Газпром нефть" отчиталась о существенном падении чистой прибыли

Чистая прибыль "Газпром нефти" в I полугодии упала на 44,7%, до 228,3 млрд руб

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за первое полугодие снизилась на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 228,273 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период снизилась в 1,2 раза - до 1,425 триллиона рублей.
"Газпром нефть" испытала отечественное оборудование для повторного ГРП
Экономика чистая прибыль РСБУ
 
 
