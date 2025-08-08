https://1prime.ru/20250808/prognoz-860485325.html

Аналитики компаний и банков дали прогноз по российскому рынку акций и рублю

Аналитики компаний и банков дали прогноз по российскому рынку акций и рублю - 08.08.2025, ПРАЙМ

Аналитики компаний и банков дали прогноз по российскому рынку акций и рублю

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают легкого снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллар и евро... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T22:29+0300

экономика

российский рынок акций

рубль

доллар

евро

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают легкого снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллар и евро снизятся к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за следующую неделю на 0,2% - до 2919 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом повысится на 0,5 доллара и составит 66,9 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,163 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 7 копеек и составит 11,15 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, снизится на 12 копеек - до 79,66 рубля, евро – тоже на 12 копеек, до 92,76 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Первоочередным станет развитие геополитической ситуации, а именно готовящиеся переговоры президентов России и США. Но я бы отметил тот факт, что российский рынок РФ все-таки настроен позитивно и выкупаются все просадки", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Ключевым событием выступит ожидаемая встреча двух президентов, успешность которой может стать долгожданным триггером для развития фазы среднесрочного роста российского фондового рынка, которую мы ждали ближе к осени, соглашается Евгений Локтюхов из ПСБ. "Также инвесторы обратят внимание на данные Росстата по инфляции, которые появятся в среду, 13 августа. Последние оперативные данные фиксировали снижение потребительских цен в течение трех недель подряд, годовой показатель отступил ниже 9%", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Корпоративные события будущей недели в основном связаны с публикацией отчетов: в понедельник результаты по РСБУ за июль представит Сбербанк, во вторник "Аэрофлот" опубликует операционные итоги за прошлый месяц, "Юнипро" – отчетность по РСБУ за первое полугодие, также полугодовые финрезультаты по МСФО раскроют ИКС 5 (X5), "Распадская", Совкомбанк и Headhunter, добавил он. РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ Учитывая низкую цену на нефть и сезонность, способствующую оживлению спроса импортеров, пока не видим достаточных оснований для понижения целевого диапазона по юаню и длительного закрепления китайской валюты на более низких уровнях рассуждает Локтюхов. "Сохраняем его на уровне 11-11,5 рубля за юань, но не исключаем локальные попытки курса опуститься ниже на фоне новостных факторов", - добавляет он. Курс рубля будет бурно реагировать на поступающую информацию от переговоров, считает Чернов. "В случае хотя бы частичной отмены антироссийских санкций он начнет повышаться, если же санкционная риторика усилится, то рубль должен ослабнуть. Но пока, ожидается динамика курса в рамках прежнего диапазона: 78-81 рубль за доллар", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Если будут достигнуты договоренности о временном перемирии и отмены ряда санкций, фондовый рынок устремиться вверх, а индекс Московской биржи достигнет 3000 пунктов", - полагает Чернов. По мнению Локтюхова, рынок акций продолжит учитывать в котировках перспективы смягчения геополитической напряженности и на следующей неделе - ожидается развития движения индекса Мосбиржи в направлении 3020-3050 пунктов. "В условиях оживления в геополитике краткосрочный прогноз движения индекса Мосбиржи затруднителен. Если позитив возобладает, то можно ожидать продвижения бенчмарка в направлении 2950 пунктов, а если инвесторы разочаруются – поддержкой может выступить область у 2700 пунктов", - считает Шепелев. Вероятность уменьшения геополитических рисков поддержит рост цен на российские активы, однако на текущих значениях основных индексов у инвесторов будет сохраняться большой соблазн к фиксации прибыли, отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Новости

российский рынок акций, рубль, доллар, евро