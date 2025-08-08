Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - 08.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. "В ходе телефонного разговора с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым президент РФ Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - сказано в заявлении.Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в свою очередь выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.
Новости
12:25 08.08.2025
 
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым президент РФ Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - сказано в заявлении.
Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в свою очередь выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.
