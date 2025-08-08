https://1prime.ru/20250808/putin-860464430.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

08.08.2025

политика

россия

владимир путин

узбекистан

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. "В ходе телефонного разговора с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым президент РФ Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - сказано в заявлении.Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в свою очередь выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

узбекистан

