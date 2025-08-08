Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал Токаеву о ходе диалога с США по Украине
Путин рассказал Токаеву о ходе диалога с США по Украине
Путин рассказал Токаеву о ходе диалога с США по Украине - 08.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал Токаеву о ходе диалога с США по Украине
Глава государства Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по конфликту на Украине. Об этом... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T12:42+0300
2025-08-08T12:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860464938_0:123:1068:724_1920x0_80_0_0_7af25b91475be0e452384f98d4c66eb4.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по конфликту на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.Токаев в разговоре с российским лидером приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения украинского конфликта.
Путин рассказал Токаеву о ходе диалога с США по Украине

Путин позвонил Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
© РИА Новости . Пресс-служба президента России
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по конфликту на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.
Токаев в разговоре с российским лидером приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения украинского конфликта.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
