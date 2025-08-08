https://1prime.ru/20250808/putin-860465605.html

Путин рассказал Токаеву о ходе диалога с США по Украине

2025-08-08T12:42+0300

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по конфликту на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.Токаев в разговоре с российским лидером приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения украинского конфликта.

