https://1prime.ru/20250808/putin-860475093.html
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина
На исходе срока ультиматума по урегулированию на Украине, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, президент РФ Владимир Путин неожиданно для многих | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T16:05+0300
2025-08-08T16:05+0300
2025-08-08T16:07+0300
политика
россия
владимир путин
переговоры
стив уиткофф
оаэ
сша
дональд трамп
ультиматум
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_6421bec1544f66e63ce85a1ad3012c82.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На исходе срока ультиматума по урегулированию на Украине, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, президент РФ Владимир Путин неожиданно для многих провел две встречи, ставшие достойным ответом на самонадеянность Соединенных Штатов. Об этом в статье для Merkur рассказывает обозреватель Ричард Штробл.Как он отмечает, сначала Путин продемонстрировал, что готов к переговорам, встретившись со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а затем принял советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала.Штробл назвал встречу российского лидера с индийцем "особенно чувствительной" для главы Белого дома, который грозит торговым партнерам РФ карательными пошлинами, а Индия - крупный покупатель российской нефти."Кремль, по всей видимости, отвечает на угрозу Трампа прямыми переговорами с Индией", – предполагает обозреватель. Второй удар по Трампу, как указывается в статье, нанесла встреча президента РФ с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. В этой связи Штробл отмечает, что встреча глав крупных нефтяных держав вполне может оказаться очередным хитрым ходом Кремля.В заключение обозреватель риторически вопрошает: "Путин готовит подвох против Трампа?"
https://1prime.ru/20250807/putin-860443357.html
оаэ
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_c8235c63e3355ecc21fce83936e59d81.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, переговоры, стив уиткофф, оаэ, сша, дональд трамп, ультиматум
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры, Стив Уиткофф, ОАЭ, США, Дональд Трамп, Ультиматум
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина
Merkur: Путин хитро ответил на истекающий ультиматум Трампа
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ.
На исходе срока ультиматума по урегулированию на Украине, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, президент РФ Владимир Путин неожиданно для многих провел две встречи, ставшие достойным ответом на самонадеянность Соединенных Штатов. Об этом в статье для Merkur
рассказывает обозреватель Ричард Штробл.
Как он отмечает, сначала Путин продемонстрировал, что готов к переговорам, встретившись со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а затем принял советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала.
Штробл назвал встречу российского лидера с индийцем "особенно чувствительной" для главы Белого дома, который грозит торговым партнерам РФ карательными пошлинами, а Индия - крупный покупатель российской нефти.
"Кремль, по всей видимости, отвечает на угрозу Трампа прямыми переговорами с Индией", – предполагает обозреватель.
Второй удар по Трампу, как указывается в статье, нанесла встреча президента РФ с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. В этой связи Штробл отмечает, что встреча глав крупных нефтяных держав вполне может оказаться очередным хитрым ходом Кремля.
В заключение обозреватель риторически вопрошает: "Путин готовит подвох против Трампа?"
Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности