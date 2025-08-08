https://1prime.ru/20250808/putin-860475093.html

"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина

"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина - 08.08.2025, ПРАЙМ

"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина

На исходе срока ультиматума по урегулированию на Украине, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, президент РФ Владимир Путин неожиданно для многих | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T16:05+0300

2025-08-08T16:05+0300

2025-08-08T16:07+0300

политика

россия

владимир путин

переговоры

стив уиткофф

оаэ

сша

дональд трамп

ультиматум

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/15/857775962_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_6421bec1544f66e63ce85a1ad3012c82.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На исходе срока ультиматума по урегулированию на Украине, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, президент РФ Владимир Путин неожиданно для многих провел две встречи, ставшие достойным ответом на самонадеянность Соединенных Штатов. Об этом в статье для Merkur рассказывает обозреватель Ричард Штробл.Как он отмечает, сначала Путин продемонстрировал, что готов к переговорам, встретившись со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а затем принял советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала.Штробл назвал встречу российского лидера с индийцем "особенно чувствительной" для главы Белого дома, который грозит торговым партнерам РФ карательными пошлинами, а Индия - крупный покупатель российской нефти."Кремль, по всей видимости, отвечает на угрозу Трампа прямыми переговорами с Индией", – предполагает обозреватель. Второй удар по Трампу, как указывается в статье, нанесла встреча президента РФ с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. В этой связи Штробл отмечает, что встреча глав крупных нефтяных держав вполне может оказаться очередным хитрым ходом Кремля.В заключение обозреватель риторически вопрошает: "Путин готовит подвох против Трампа?"

https://1prime.ru/20250807/putin-860443357.html

оаэ

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, переговоры, стив уиткофф, оаэ, сша, дональд трамп, ультиматум