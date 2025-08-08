Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина - 08.08.2025
Политика
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина
На исходе срока ультиматума по урегулированию на Украине, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, президент РФ Владимир Путин неожиданно для многих | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На исходе срока ультиматума по урегулированию на Украине, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, президент РФ Владимир Путин неожиданно для многих провел две встречи, ставшие достойным ответом на самонадеянность Соединенных Штатов. Об этом в статье для Merkur рассказывает обозреватель Ричард Штробл.Как он отмечает, сначала Путин продемонстрировал, что готов к переговорам, встретившись со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а затем принял советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала.Штробл назвал встречу российского лидера с индийцем "особенно чувствительной" для главы Белого дома, который грозит торговым партнерам РФ карательными пошлинами, а Индия - крупный покупатель российской нефти."Кремль, по всей видимости, отвечает на угрозу Трампа прямыми переговорами с Индией", – предполагает обозреватель. Второй удар по Трампу, как указывается в статье, нанесла встреча президента РФ с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. В этой связи Штробл отмечает, что встреча глав крупных нефтяных держав вполне может оказаться очередным хитрым ходом Кремля.В заключение обозреватель риторически вопрошает: "Путин готовит подвох против Трампа?"
"Подвох против Трампа?" На Западе оценили политический маневр Путина

Merkur: Путин хитро ответил на истекающий ультиматум Трампа

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. На исходе срока ультиматума по урегулированию на Украине, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, президент РФ Владимир Путин неожиданно для многих провел две встречи, ставшие достойным ответом на самонадеянность Соединенных Штатов. Об этом в статье для Merkur рассказывает обозреватель Ричард Штробл.
Как он отмечает, сначала Путин продемонстрировал, что готов к переговорам, встретившись со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а затем принял советника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала.
Штробл назвал встречу российского лидера с индийцем "особенно чувствительной" для главы Белого дома, который грозит торговым партнерам РФ карательными пошлинами, а Индия - крупный покупатель российской нефти.
"Кремль, по всей видимости, отвечает на угрозу Трампа прямыми переговорами с Индией", – предполагает обозреватель.
Второй удар по Трампу, как указывается в статье, нанесла встреча президента РФ с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. В этой связи Штробл отмечает, что встреча глав крупных нефтяных держав вполне может оказаться очередным хитрым ходом Кремля.
В заключение обозреватель риторически вопрошает: "Путин готовит подвох против Трампа?"
Путин принял в Кремле советника премьера Индии по нацбезопасности
