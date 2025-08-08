Путин проинформировал мировых лидеров о контактах Москвы и Вашингтона

https://1prime.ru/20250808/putin-860476313.html
2025-08-08T16:49+0300
2025-08-08T16:49+0300
2025-08-08T17:01+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин в пятницу провел серию телефонных переговоров с мировыми лидерами, в ходе которых поделился с коллегами основными итогами встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, а также обсудил двусторонние отношения.Глава государства созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.Подробности контактов президента с мировыми лидерами — в материале агентства "Прайм".Си ЦзиньпинНарендра Моди"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине. <...> Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году".Александр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевПутин накануне в Кремле принял спецпосланника США Уиткоффа. После этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече президентов России и США в ближайшие дни.
- В духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Путин рассказал председателю КНР об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом;
- Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе, сообщила пресс-служба Кремля.
- Моди сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным обсуждались последние события на Украине;
- был рассмотрен прогресс в двусторонней повестке и подтверждена приверженность дальнейшему углублению российско-индийского привилегированного стратегического партнерства.
"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине. <...> Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году".
- Путин информировал Лукашенко о текущих российско-американских контактах;
- президент Белоруссии поблагодарил за информацию, высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование украинского кризиса.
- Путин позвонил Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса;
- Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.
- в ходе разговора с Мирзиеевым Путин поделился оценками беседы со спецпосланником президента США Уиткоффом.
- Мирзиеев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.
Путин накануне в Кремле принял спецпосланника США Уиткоффа. После этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече президентов России и США в ближайшие дни.