Путин проинформировал мировых лидеров о контактах Москвы и Вашингтона

2025-08-08T16:49+0300

2025-08-08T16:49+0300

2025-08-08T17:01+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин в пятницу провел серию телефонных переговоров с мировыми лидерами, в ходе которых поделился с коллегами основными итогами встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, а также обсудил двусторонние отношения.Глава государства созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.Подробности контактов президента с мировыми лидерами — в материале агентства "Прайм".Си ЦзиньпинНарендра Моди"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине. <...> Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году".Александр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевПутин накануне в Кремле принял спецпосланника США Уиткоффа. После этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече президентов России и США в ближайшие дни.

2025

