Путин проинформировал мировых лидеров о контактах Москвы и Вашингтона - 08.08.2025
Путин проинформировал мировых лидеров о контактах Москвы и Вашингтона
Владимир Путин в пятницу провел серию телефонных переговоров с мировыми лидерами, в ходе которых поделился с коллегами основными итогами встречи со... | 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин в пятницу провел серию телефонных переговоров с мировыми лидерами, в ходе которых поделился с коллегами основными итогами встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, а также обсудил двусторонние отношения.Глава государства созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.Подробности контактов президента с мировыми лидерами — в материале агентства "Прайм".Си ЦзиньпинНарендра Моди"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине. &lt;...&gt; Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году".Александр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевПутин накануне в Кремле принял спецпосланника США Уиткоффа. После этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече президентов России и США в ближайшие дни.
16:49 08.08.2025 (обновлено: 17:01 08.08.2025)
 
Путин проинформировал мировых лидеров о контактах Москвы и Вашингтона

Путин поделился с мировыми лидерами оценкой контактов между Москвой и Вашингтоном

Инаугурация президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин в пятницу провел серию телефонных переговоров с мировыми лидерами, в ходе которых поделился с коллегами основными итогами встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, а также обсудил двусторонние отношения.
Глава государства созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.
Подробности контактов президента с мировыми лидерами — в материале агентства "Прайм".

Си Цзиньпин

  • В духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Путин рассказал председателю КНР об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом;
  • Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе, сообщила пресс-служба Кремля.

Нарендра Моди

  • Моди сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным обсуждались последние события на Украине;
  • был рассмотрен прогресс в двусторонней повестке и подтверждена приверженность дальнейшему углублению российско-индийского привилегированного стратегического партнерства.
"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине. <...> Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году".
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Нарендра Моди

Александр Лукашенко

  • Путин информировал Лукашенко о текущих российско-американских контактах;
  • президент Белоруссии поблагодарил за информацию, высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование украинского кризиса.

Касым-Жомарт Токаев

  • Путин позвонил Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса;
  • Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.

Шавкат Мирзиеев

  • в ходе разговора с Мирзиеевым Путин поделился оценками беседы со спецпосланником президента США Уиткоффом.
  • Мирзиеев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.
Путин накануне в Кремле принял спецпосланника США Уиткоффа. После этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече президентов России и США в ближайшие дни.
 
