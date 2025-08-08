Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ
2025-08-08T14:04+0300
2025-08-08T14:19+0300
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
ПЕКИН, 8 авг - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 8 августа провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая. "Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор", - сказано в заявлении.Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном.Также сообщается, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
14:04 08.08.2025 (обновлено: 14:19 08.08.2025)
 
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ

Центральное телевидение Китая: Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
ПЕКИН, 8 авг - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 8 августа провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
"Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор", - сказано в заявлении.
Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном.
Также сообщается, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Встреча Путина и Трампа может пройти уже 11 августа, сообщили СМИ
