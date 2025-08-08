https://1prime.ru/20250808/razgovor-860469756.html

Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 8 августа провели телефонный разговор.

политика

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

ПЕКИН, 8 авг - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 8 августа провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая. "Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор", - сказано в заявлении.Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном.Также сообщается, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.

китай

2025

Новости

россия, китай, си цзиньпин, владимир путин