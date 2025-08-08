https://1prime.ru/20250808/razgovor-860471765.html
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - 08.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом заявил близкий к пресс-службе президента... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T14:49+0300
2025-08-08T14:49+0300
2025-08-08T14:49+0300
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860194852_0:0:3301:1856_1920x0_80_0_0_83bebc09238525501c3fb34316b92b92.jpg
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом заявил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". "Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сказано в публикации.Канал также пообещал в ближайшее время поделиться подробностями беседы президентов.
https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860471643.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860194852_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_1f5cbe61913c6dd309c9db998c65abca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
"Пул первого": Лукашенко и Путин поговорили по телефону
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом заявил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сказано в публикации.
Канал также пообещал в ближайшее время поделиться подробностями беседы президентов.
Встречу Путина и Трампа предварительно планируют на конец следующей недели