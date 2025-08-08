Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - 08.08.2025
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом заявил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". "Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сказано в публикации.Канал также пообещал в ближайшее время поделиться подробностями беседы президентов.
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МИНСК, 8 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом заявил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сказано в публикации.
Канал также пообещал в ближайшее время поделиться подробностями беседы президентов.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встречу Путина и Трампа предварительно планируют на конец следующей недели
