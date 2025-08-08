https://1prime.ru/20250808/razgovor-860475790.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались последние события на Украине. "У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом (России Владимиром) Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", - написал Моди в соцсети X. Премьер Индии отметил, что в ходе разговора был рассмотрен прогресс в двусторонней повестке дня и подтверждена приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства. "Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом (2025 - ред.) году", - добавил Моди.
