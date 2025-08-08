Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/razgovor-860475790.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - 08.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T16:35+0300
2025-08-08T16:35+0300
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
телефонный разговор
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_488ba3afdb192b4b08050b071629eb37.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались последние события на Украине. "У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом (России Владимиром) Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", - написал Моди в соцсети X. Премьер Индии отметил, что в ходе разговора был рассмотрен прогресс в двусторонней повестке дня и подтверждена приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства. "Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом (2025 - ред.) году", - добавил Моди.
https://1prime.ru/20250808/lukashenko-860473217.html
индия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_b81c0010f98091442380cb5919554c43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, телефонный разговор, украина
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Телефонный разговор, УКРАИНА
16:35 08.08.2025
 
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Путин и премьер Индии Моди обсудили в телефонном разговоре события на Украине

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы обсуждались последние события на Украине.
"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом (России Владимиром) Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", - написал Моди в соцсети X.
Премьер Индии отметил, что в ходе разговора был рассмотрен прогресс в двусторонней повестке дня и подтверждена приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства.
"Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом (2025 - ред.) году", - добавил Моди.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Лукашенко и Путин обсудили по телефону российско-американские переговоры
15:13
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра МодиТелефонный разговорУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала