В аэропорту Улан-Удэ задержали шесть рейсов - 08.08.2025
В аэропорту Улан-Удэ задержали шесть рейсов
УЛАН-УДЭ, 8 авг - ПРАЙМ. Шесть авиарейсов, следующих до Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Новосибирска, Таксимо, задержаны в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ из-за поздних прибытий самолетов, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт города Улан-Удэ задержаны вылеты шести рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Ангара", "Сибирь", "Red Wings", следующих до Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Новосибирска, Таксимо", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.
07:11 08.08.2025
 
В аэропорту Улан-Удэ задержали шесть рейсов

В аэропорту Улан-Удэ задержали шесть рейсов из-за поздних прибытий самолетов

УЛАН-УДЭ, 8 авг - ПРАЙМ. Шесть авиарейсов, следующих до Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Новосибирска, Таксимо, задержаны в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ из-за поздних прибытий самолетов, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт города Улан-Удэ задержаны вылеты шести рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Ангара", "Сибирь", "Red Wings", следующих до Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Новосибирска, Таксимо", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.
 
