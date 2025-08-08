https://1prime.ru/20250808/rejsy-860453194.html
В аэропорту Улан-Удэ задержали шесть рейсов
УЛАН-УДЭ, 8 авг - ПРАЙМ. Шесть авиарейсов, следующих до Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Новосибирска, Таксимо, задержаны в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ из-за поздних прибытий самолетов, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт города Улан-Удэ задержаны вылеты шести рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Ангара", "Сибирь", "Red Wings", следующих до Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Новосибирска, Таксимо", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.
