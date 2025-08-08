Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Риелтор рассказал, что происходит на рынке жилья в России - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/rieltor-860451269.html
Риелтор рассказал, что происходит на рынке жилья в России
Риелтор рассказал, что происходит на рынке жилья в России - 08.08.2025, ПРАЙМ
Риелтор рассказал, что происходит на рынке жилья в России
Эпидемия мошенничеств происходит сейчас на рынке жилья в России, заявил в интервью РИА Недвижимость старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T03:15+0300
2025-08-08T03:15+0300
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860451269.jpg?1754612154
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Эпидемия мошенничеств происходит сейчас на рынке жилья в России, заявил в интервью РИА Недвижимость старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. "Такого мы раньше не видели: и чтобы были относительно изощренные схемы с привлечением нотариусов и сотрудников правоохранительных органов, и более простые и наглые варианты, когда напрямую в агентство являются ведомые люди и буквально требуют купить у них квартиру по цене ниже рынка", – сказал он. Смирнов отметил, что в последний год компании Vysotsky Estate пришлось усилить меры безопасности для проверки бэкграунда агентов, поскольку черные риелторы - не миф. "Признаюсь честно, при существующей "нулевой" безработице в России очень часто риелторами становится люди по принципу "а меня никуда не взяли". И если называть все своими именами, то в эту профессию приходят персонажи, связанные с криминальными структурами. По сути, таким образом в агентство недвижимости внедряется свой для ОПГ человек, через которого потом можно проводить сомнительные сделки. Особенно в этом плане подобный риск высок для известных агентств, с прокачанным брендом и большим потоком людей для найма – там проще спрятаться", – сообщил собеседник РИА Недвижимость. По мнению Смирнова, эффективно бороться с аферистами на рынке недвижимости может только государство через информирование граждан и подробный разбор каждого кейса мошенничеств. "Технологии обмана качественно выросли, дипфейки стали сумасшедшими, правоохранительные органы с большим трудом объединяют разовые преступления в одно дело. Бороться со всем этим нужно прежде всего через информирование граждан… Кстати, говорить нужно не только о рисках для продавцов жилья, но и не замалчивать проблему так называемых добросовестных покупателей, которые попадают в мошеннические схемы", – считает он. При этом, обратил внимание риелтор, ситуации сильно вредит то, что теперь в России закрыт доступ к выпискам из ЕГРН, и покупатели, и представляющие их агенты должны "полулегальными путями узнавать об истории перехода прав по объекту на вторичном рынке жилья". "Мне кажется, эту историю стоило бы откатить немного назад, закрывая доступ к информации только определенным людям", – сказал Смирнов. Полностью интервью с Сергеем Смирновым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость
Недвижимость
03:15 08.08.2025
 
Риелтор рассказал, что происходит на рынке жилья в России

Эксперт Смирнов: на рынке жилья в России происходит эпидемия мошенничеств

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Эпидемия мошенничеств происходит сейчас на рынке жилья в России, заявил в интервью РИА Недвижимость старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.
"Такого мы раньше не видели: и чтобы были относительно изощренные схемы с привлечением нотариусов и сотрудников правоохранительных органов, и более простые и наглые варианты, когда напрямую в агентство являются ведомые люди и буквально требуют купить у них квартиру по цене ниже рынка", – сказал он.
Смирнов отметил, что в последний год компании Vysotsky Estate пришлось усилить меры безопасности для проверки бэкграунда агентов, поскольку черные риелторы - не миф.
"Признаюсь честно, при существующей "нулевой" безработице в России очень часто риелторами становится люди по принципу "а меня никуда не взяли". И если называть все своими именами, то в эту профессию приходят персонажи, связанные с криминальными структурами. По сути, таким образом в агентство недвижимости внедряется свой для ОПГ человек, через которого потом можно проводить сомнительные сделки. Особенно в этом плане подобный риск высок для известных агентств, с прокачанным брендом и большим потоком людей для найма – там проще спрятаться", – сообщил собеседник РИА Недвижимость.
По мнению Смирнова, эффективно бороться с аферистами на рынке недвижимости может только государство через информирование граждан и подробный разбор каждого кейса мошенничеств.
"Технологии обмана качественно выросли, дипфейки стали сумасшедшими, правоохранительные органы с большим трудом объединяют разовые преступления в одно дело. Бороться со всем этим нужно прежде всего через информирование граждан… Кстати, говорить нужно не только о рисках для продавцов жилья, но и не замалчивать проблему так называемых добросовестных покупателей, которые попадают в мошеннические схемы", – считает он.
При этом, обратил внимание риелтор, ситуации сильно вредит то, что теперь в России закрыт доступ к выпискам из ЕГРН, и покупатели, и представляющие их агенты должны "полулегальными путями узнавать об истории перехода прав по объекту на вторичном рынке жилья".
"Мне кажется, эту историю стоило бы откатить немного назад, закрывая доступ к информации только определенным людям", – сказал Смирнов.
Полностью интервью с Сергеем Смирновым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
 
Недвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала