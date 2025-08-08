https://1prime.ru/20250808/rieltor-860451269.html

Риелтор рассказал, что происходит на рынке жилья в России

Риелтор рассказал, что происходит на рынке жилья в России

08.08.2025

недвижимость

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Эпидемия мошенничеств происходит сейчас на рынке жилья в России, заявил в интервью РИА Недвижимость старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. "Такого мы раньше не видели: и чтобы были относительно изощренные схемы с привлечением нотариусов и сотрудников правоохранительных органов, и более простые и наглые варианты, когда напрямую в агентство являются ведомые люди и буквально требуют купить у них квартиру по цене ниже рынка", – сказал он. Смирнов отметил, что в последний год компании Vysotsky Estate пришлось усилить меры безопасности для проверки бэкграунда агентов, поскольку черные риелторы - не миф. "Признаюсь честно, при существующей "нулевой" безработице в России очень часто риелторами становится люди по принципу "а меня никуда не взяли". И если называть все своими именами, то в эту профессию приходят персонажи, связанные с криминальными структурами. По сути, таким образом в агентство недвижимости внедряется свой для ОПГ человек, через которого потом можно проводить сомнительные сделки. Особенно в этом плане подобный риск высок для известных агентств, с прокачанным брендом и большим потоком людей для найма – там проще спрятаться", – сообщил собеседник РИА Недвижимость. По мнению Смирнова, эффективно бороться с аферистами на рынке недвижимости может только государство через информирование граждан и подробный разбор каждого кейса мошенничеств. "Технологии обмана качественно выросли, дипфейки стали сумасшедшими, правоохранительные органы с большим трудом объединяют разовые преступления в одно дело. Бороться со всем этим нужно прежде всего через информирование граждан… Кстати, говорить нужно не только о рисках для продавцов жилья, но и не замалчивать проблему так называемых добросовестных покупателей, которые попадают в мошеннические схемы", – считает он. При этом, обратил внимание риелтор, ситуации сильно вредит то, что теперь в России закрыт доступ к выпискам из ЕГРН, и покупатели, и представляющие их агенты должны "полулегальными путями узнавать об истории перехода прав по объекту на вторичном рынке жилья". "Мне кажется, эту историю стоило бы откатить немного назад, закрывая доступ к информации только определенным людям", – сказал Смирнов. Полностью интервью с Сергеем Смирновым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.

