https://1prime.ru/20250808/roskongress-860460611.html
В программу ВЭФ-2025 войдут мероприятия, посвященные экологии
В программу ВЭФ-2025 войдут мероприятия, посвященные экологии - 08.08.2025, ПРАЙМ
В программу ВЭФ-2025 войдут мероприятия, посвященные экологии
Мероприятия, посвященные вопросам экологии и климатической политики, войдут в программу Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщили в фонде... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T11:10+0300
2025-08-08T11:10+0300
2025-08-08T11:10+0300
экономика
владивосток
росконгресс
вэф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860460459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14eb2faf33ab68615aae5a1a2ac1ebfa.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мероприятия, посвященные вопросам экологии и климатической политики, войдут в программу Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщили в фонде "Росконгресс". "Ожидается, что мероприятия, посвященные вопросам экологии и климата, войдут в программу десятого юбилейного Восточного экономического форума. В 2023 году ВЭФ достиг углеродной нейтральности. Углеродный след компенсируется на всех крупных мероприятиях фонда "Росконгресс", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов, в соответствии с которым к 2035 году необходимо обеспечить сокращение выбросов до 65-67% относительно уровня 1990 года с учетом максимальной возможной поглощающей возможности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны. "Россия последовательно реализует стратегию низкоуглеродного развития, сочетая экологическую ответственность с приоритетами промышленного и экономического роста. Важным шагом в развитии этой политики стал опубликованный указ президента. Фонд "Росконгресс" интегрирует вопросы развития зеленых технологий, сокращения выбросов за счет инновационных подходов, инвестиций в низкоуглеродные инициативы в повестку крупнейших деловых мероприятий. Активное вовлечение бизнеса и научного сообщества в реализацию этих задач будет продолжено. Ответственный подход к развитию промышленности с учетом экологических приоритетов позволит укрепить место России в глобальной экономике будущего", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. В статусе выездной площадки Восточного экономического форума в Сахалинской области прошел международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект", на котором было объявлено, что регион досрочно достиг углеродной нейтральности, напомнили в "Росконгрессе". Результаты сахалинского климатического эксперимента планируют представить на глобальном саммите ООН по борьбе с изменением климата в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
https://1prime.ru/20250808/vef-860456693.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860460459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa4e04a8c6b3c2cb079eb04682f9c89a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, росконгресс, вэф, оон
Экономика, Владивосток, Росконгресс, ВЭФ, ООН
В программу ВЭФ-2025 войдут мероприятия, посвященные экологии
"Росконгресс": вопросы экологии и климатической политики обсудят на ВЭФ-2025
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Мероприятия, посвященные вопросам экологии и климатической политики, войдут в программу Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщили в фонде "Росконгресс".
"Ожидается, что мероприятия, посвященные вопросам экологии и климата, войдут в программу десятого юбилейного Восточного экономического форума. В 2023 году ВЭФ достиг углеродной нейтральности. Углеродный след компенсируется на всех крупных мероприятиях фонда "Росконгресс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов, в соответствии с которым к 2035 году необходимо обеспечить сокращение выбросов до 65-67% относительно уровня 1990 года с учетом максимальной возможной поглощающей возможности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.
"Россия последовательно реализует стратегию низкоуглеродного развития, сочетая экологическую ответственность с приоритетами промышленного и экономического роста. Важным шагом в развитии этой политики стал опубликованный указ президента. Фонд "Росконгресс" интегрирует вопросы развития зеленых технологий, сокращения выбросов за счет инновационных подходов, инвестиций в низкоуглеродные инициативы в повестку крупнейших деловых мероприятий. Активное вовлечение бизнеса и научного сообщества в реализацию этих задач будет продолжено. Ответственный подход к развитию промышленности с учетом экологических приоритетов позволит укрепить место России в глобальной экономике будущего", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.
В статусе выездной площадки Восточного экономического форума в Сахалинской области прошел международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект", на котором было объявлено, что регион досрочно достиг углеродной нейтральности, напомнили в "Росконгрессе". Результаты сахалинского климатического эксперимента планируют представить на глобальном саммите ООН по борьбе с изменением климата в сентябре 2025 года в Нью-Йорке.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
"Россконгресс" назвал число участников ВЭФ-2025