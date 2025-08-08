Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России почти не изменилась цена на корма для животных - 08.08.2025
В России почти не изменилась цена на корма для животных
2025-08-08T06:50+0300
2025-08-08T06:50+0300
бизнес
экономика
россия
"контур.маркет"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860453014.jpg?1754625006
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Цена на корма для животных в России практически не изменилась в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись всего на 1%, говорится в исследовании экосистемы для бизнеса "Контур", которое есть у РИА Новости. "В категории "Корма" цена за единицу товара (100 грамм) за год практически не изменилась, выросла всего на 1% (со 137 рублей в 2024 году до 139 рублей в 2025), как и количество товаров в чеке (2024 год - 3,9 штук, 2025 год - 4 штук). Поэтому и величина среднего чека осталась практически на прежнем уровне: 2024 год - 544 рубля, 2025 год - 561 рубль", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы более 3,4 миллиона чеков за июль 2025 года. Отмечается, что спрос в розничных магазинах по сравнению с июлем 2024-го снизился: на вакцины для животных - на 40% и на корма - на 12,8%. "Продажи кормов и в количественном, и суммовом выражениях упали. Такая статистика говорит о возможном отказе покупателей от промышленных кормов в пользу домашних и о вероятном переходе покупателей на маркетплейсы, где зачастую можно найти более выгодные акционные предложения", - комментирует аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан, чьи слова приводятся в исследовании. В сервисе по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур) отмечают, что средняя стоимость 100 граммов корма для кошек и собак на онлайн-платформах в июле текущего года составила 67,43 рубля. Дело в том, что многие доступные бренды кормов далеко не всегда представлены в рознице, отсюда такой "разбег" в цене. "Часто покупатели заказывают на маркетплейсах корм в больших упаковках, что по стоимости обходится выгоднее. Например, 10 килограмм сухого корма для собак можно приобрести за 2 358 рублей. В целом россияне потратили на сухие корма и различные лакомства для питомцев на маркетплейсах свыше 3,7 миллиарда рублей за июль", - уточнила аналитик Moneyplace Анастасия Романова. По данным исследования, средний чек сохранился практически на прежнем уровне (2024 - 1635 рублей, 2025 - 1652 рублей), но изменились пропорции: выросла цена за единицу товара (с 671 рублей до 882 рублей), а количество товаров в одном чеке сократилось (с 2,4 штуки до 1,8 штуки). Аналитики "Контур.Маркета" считают, что рост цены на вакцины для животных - одна из причин растущего разрыва между количеством продаж (снижение на 40%) и общей суммой продаж (рост на 31,4%). "Наряду с этим продажи других товаров для животных на маркетплейсах демонстрируют почти двукратный рост. Так, число заказов переносок, шлеек, ошейников, поводков, намордников и других аксессуаров для питомцев в мае-июне 2025 года увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года", - заключается в исследовании.
бизнес, россия, "контур.маркет"
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, "Контур.Маркет"
06:50 08.08.2025
 
В России почти не изменилась цена на корма для животных

"Контур": цена на корма для животных в России в июле выросла всего на 1%

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Цена на корма для животных в России практически не изменилась в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись всего на 1%, говорится в исследовании экосистемы для бизнеса "Контур", которое есть у РИА Новости.
"В категории "Корма" цена за единицу товара (100 грамм) за год практически не изменилась, выросла всего на 1% (со 137 рублей в 2024 году до 139 рублей в 2025), как и количество товаров в чеке (2024 год - 3,9 штук, 2025 год - 4 штук). Поэтому и величина среднего чека осталась практически на прежнем уровне: 2024 год - 544 рубля, 2025 год - 561 рубль", - говорится в исследовании, в рамках которого были проанализированы более 3,4 миллиона чеков за июль 2025 года.
Отмечается, что спрос в розничных магазинах по сравнению с июлем 2024-го снизился: на вакцины для животных - на 40% и на корма - на 12,8%.
"Продажи кормов и в количественном, и суммовом выражениях упали. Такая статистика говорит о возможном отказе покупателей от промышленных кормов в пользу домашних и о вероятном переходе покупателей на маркетплейсы, где зачастую можно найти более выгодные акционные предложения", - комментирует аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан, чьи слова приводятся в исследовании.
В сервисе по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур) отмечают, что средняя стоимость 100 граммов корма для кошек и собак на онлайн-платформах в июле текущего года составила 67,43 рубля. Дело в том, что многие доступные бренды кормов далеко не всегда представлены в рознице, отсюда такой "разбег" в цене.
"Часто покупатели заказывают на маркетплейсах корм в больших упаковках, что по стоимости обходится выгоднее. Например, 10 килограмм сухого корма для собак можно приобрести за 2 358 рублей. В целом россияне потратили на сухие корма и различные лакомства для питомцев на маркетплейсах свыше 3,7 миллиарда рублей за июль", - уточнила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
По данным исследования, средний чек сохранился практически на прежнем уровне (2024 - 1635 рублей, 2025 - 1652 рублей), но изменились пропорции: выросла цена за единицу товара (с 671 рублей до 882 рублей), а количество товаров в одном чеке сократилось (с 2,4 штуки до 1,8 штуки). Аналитики "Контур.Маркета" считают, что рост цены на вакцины для животных - одна из причин растущего разрыва между количеством продаж (снижение на 40%) и общей суммой продаж (рост на 31,4%).
"Наряду с этим продажи других товаров для животных на маркетплейсах демонстрируют почти двукратный рост. Так, число заказов переносок, шлеек, ошейников, поводков, намордников и других аксессуаров для питомцев в мае-июне 2025 года увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года", - заключается в исследовании.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ"Контур.Маркет"
 
 
