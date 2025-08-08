Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-08T07:02+0300
07:02 08.08.2025
 
Названы самые популярные в России породы коров

Эксперт Тренин: абердин-ангусская порода коров имеет выход мяса до 70%

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Абердин-ангусская порода коров, из которой получается лучшая мраморная говядина, имеет выход мяса порядка 70%, помимо нее в России, как и в мире, выделяют герефордскую и шаролезскую, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Среди ключевых зарубежных пород выделяют абердин-ангусскую (эталон мраморной говядины с убойным выходом до 70%), герефордскую (адаптированную к холодному климату), шаролезскую (с максимальным мясным выходом при минимальной жирности) и лимузинскую (отличающуюся нежным мясом)", - перечислил Тренин.
Также эксперт назвал и другие породы, популярные в России. Среди них казахская белоголовая, которая хорошо переносит мороз, калмыцкая - выносливая на скудных пастбищах, и русская комолая - из нее выходит мясо мраморной структуры. Для промышленного разведения широко применяется скрещивание пород, что позволяет сочетать их лучшие качества.
По последним данным Росстата, на конец июня 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 16,9 миллиона голов, что на 4,1% меньше показателя годом ранее, в том числе коров - 7,3 миллиона (на 3,7% меньше).
 
Заголовок открываемого материала