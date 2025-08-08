Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ
"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ
"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ
Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Владимиру Зеленскому уже можно не ехать на переговоры, поскольку условия мира будет определять исключительно... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T08:09+0300
2025-08-08T08:21+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Владимиру Зеленскому уже можно не ехать на переговоры, поскольку условия мира будет определять исключительно Россия."Зеленскому и не нужно ехать ни на какие переговоры, он все равно ничего не решает. Он может отправить письмо, или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет Путин. У него все козыри на руках", — заявил Моррис в эфире на YouTube.Журналист также отметил высокую заинтересованность Москвы и Вашингтона в завершении украинского конфликта. Однако, по его словам, в Киеве и Брюсселе переговоры воспринимаются негативно, так как им придется согласиться на неудобные условия.Он также указал на плачевное состояние армии ВСУ, где уже готовятся призывать даже 60-летних. В то же время НАТО также находится в раздробленном состоянии, что усиливает панику Зеленского, которому недавно пришлось столкнуться с масштабными протестами против силовой мобилизации, подытожил Моррис.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главой киевского режима возможна при определенных условиях.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о договоренности Москвы и Вашингтона провести саммит с участием Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни.Подготовка к встрече уже началась — ориентировочно она может состояться на следующей неделе, однако точные сроки пока неизвестны. Место проведения согласовано и будет объявлено позже. Сам Путин назвал ОАЭ подходящим вариантом для проведения саммита.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в среду обсуждал возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва пока не дала комментариев по этому поводу, сообщил Ушаков.
08:09 08.08.2025 (обновлено: 08:21 08.08.2025)
 
"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ

Журналист Моррис: Зеленский в украинском конфликте ничего не решает, козыри у России

© РИА Новости . БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
"Пошли дымом": в Киеве бьются в истерике из-за встречи Путина и Трампа
"Пошли дымом": в Киеве бьются в истерике из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 13:42
 
