https://1prime.ru/20250808/rossiya-860454179.html

"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ

"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ - 08.08.2025, ПРАЙМ

"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ

Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Владимиру Зеленскому уже можно не ехать на переговоры, поскольку условия мира будет определять исключительно... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T08:09+0300

2025-08-08T08:09+0300

2025-08-08T08:21+0300

политика

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

украина

владимир зеленский

юрий ушаков

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Владимиру Зеленскому уже можно не ехать на переговоры, поскольку условия мира будет определять исключительно Россия."Зеленскому и не нужно ехать ни на какие переговоры, он все равно ничего не решает. Он может отправить письмо, или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет Путин. У него все козыри на руках", — заявил Моррис в эфире на YouTube.Журналист также отметил высокую заинтересованность Москвы и Вашингтона в завершении украинского конфликта. Однако, по его словам, в Киеве и Брюсселе переговоры воспринимаются негативно, так как им придется согласиться на неудобные условия.Он также указал на плачевное состояние армии ВСУ, где уже готовятся призывать даже 60-летних. В то же время НАТО также находится в раздробленном состоянии, что усиливает панику Зеленского, которому недавно пришлось столкнуться с масштабными протестами против силовой мобилизации, подытожил Моррис.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что встреча с главой киевского режима возможна при определенных условиях.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о договоренности Москвы и Вашингтона провести саммит с участием Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни.Подготовка к встрече уже началась — ориентировочно она может состояться на следующей неделе, однако точные сроки пока неизвестны. Место проведения согласовано и будет объявлено позже. Сам Путин назвал ОАЭ подходящим вариантом для проведения саммита.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в среду обсуждал возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва пока не дала комментариев по этому поводу, сообщил Ушаков.

https://1prime.ru/20250807/ukraina-860428360.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, юрий ушаков, переговоры