Геополитика мешает карты игрокам рынка, повышая волатильность курса рубля

2025-08-08T23:48+0300

экономика

мнения аналитиков

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе сохранил повышенную волатильность, хотя и сократил ее по сравнению с предыдущей. Так, курс юаня, попробовав стабилизироваться, сначала провалился ниже 11 рублей – до 10,98 рубля. Однако перед выходными игроки все же нарастили валютные позиции, вернув курс в район 11,1 рубля.В итоге курсовой недельный диапазон составил: 10,98-11,14 рубля за юань. На три дня роста юаня к рублю пришлось два дня его снижения.Курс рубля на Мосбирже испытывал двоякие чувства от позитивных геополитических сигналов. Новости о готовящейся скорой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа повысили спрос на рублевые активы, что в краткосрочной перспективе – позитив для рубля.В то же время, снижение санкционного давления позволит ЦБ РФ быстрее снижать ключевую ставку, ослабит внешнеторговые барьеры, что приведет к увеличению импорта и к снятию барьеров для оттока капиталов за рубеж. Это средне-долгосрочный минус для рубля. Между указанными двумя факторами участники рынка и метались на неделе, строя свою игру.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с -0,22% годовых до -0,31%, а провел он ее в коридоре -0,18-(-0,39%). Таким образом, спрос на юани сохранился низким - в районе минимумов с конца апреля.В целом, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю поднялся на 2 копейки до 11,08 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 55 копеек до 79,78 рубля, а евро – поднялся на 1,17 рубля, до 92,88 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Динамика пары евро-рубль соответствовала динамике форекса, где евро за неделю также вырос к доллару.Валюта США на форексе за неделю повысилась от 7,212 юаня до 7,184 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,2 юаня, что на 0,2% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 5,3 тысячи против 5,59 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОСТАЛСЯ В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИРубль начал неделю попытками стабилизации против валюты КНР на Мосбирже, хотя юань понемногу подрастал после сильного импульса прошлой недели. Тогда был негатив по поводу возможного сокращения Трампом срока с 50 дней до 10 дней, для решений о достижении мира на Украине.Однако на этот раз пришел геополитический позитив. Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным дала толчок к резкому росту рубля. Основным итогом этой встречи стала договоренность о скорой – уже на следующей неделе – личной встрече лидеров РФ и США: Путина и Трампа.Сопутствующий этой новости информационный фон также носил преимущественно позитивный характер, дающий надежду на скорое окончание конфликта на Украине. Это резко толкнуло вверх курс рубля.Между тем, игроки рынка обратили внимание на сообщения Минфина РФ о том, что он сократит продажу валюты и золота по бюджетному правилу: с 7 августа по 4 сентября направит на эти цели 6,2 миллиарда рублей, по 300 миллионов рублей в день. С учетом операций ЦБ, самостоятельно продающего во втором полугодии валюты на 8,94 миллиарда рублей в день, ежедневные продажи сократятся с 9,76 миллиарда рублей до 9,24 миллиарда.При этом тон ЦБ РФ был нейтральный. В резюме обсуждения ключевой ставки Банка России, от 25 июля, когда она была понижена с 20% годовых до 18%, указано, что жесткость денежно-кредитных условий сейчас достаточна для снижения инфляции в РФ к цели в 2026 году.ПРОГНОЗЫЗавершение недели отметилось сохранением повышенной волатильности. Так, юань на Мосбирже, краткосрочно "проколов" ключевой уровень 11 рублей, быстро вернулся выше нее.Игроки рынка обратили внимание на обозначенные Центробанком РФ факторы ослабления рубля в июле. Так, чистые покупки валюты юрлицами в июле подскочили на 32% к июню, до 2,1 триллиона рублей. Чистая покупка валюты физлицами в России на российском биржевом и внебиржевом рынках взлетела в июле и вовсе на 53% к июню - до 119,5 миллиарда рублей.Между тем, чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами выросли в июле до 8,1 миллиарда долларов портив 7,5 миллиарда в июне. Однако среднедневные чистые продажи сократились на 11% из-за большего количества рабочих дней в июле относительно июня и составили 351 миллион долларов. Уровень продаж при этом остается крайне высоким – под 100%.Однако как бы там ни было, сейчас для курсообразования рубля на первый план вышел геополитический фактор, и его высокая неопределенность сулит высокую волатильность курса. В итоге прогнозный коридор для юаня на Мосбирже расширяется до 10,5-11,5 рубля.

2025

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков