Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы продолжает рост четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T10:08+0300

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы продолжает рост четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 892,89 пункта. В частности, заметно дорожают акции "Московского кредитного банка" (+4,1%), "Генетико" (+3,55%), "Позитива" (+2,47%), расписки Ozon (+2,01%), акции "Фосагро" (+1,93%). В то же время дешевеют акции "Юнипро" (-1,13%), "Башнефти" (-0,57%), "Татнефти" (обыкновенные акции на 0,34%, префы - на 0,33%), "Совкомфлота" (-0,31%). В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию сдержанного роста, хотя в течение дня может демонстрировать волатильную динамику из-за сохранения неопределенности в отношении возможной встречи президентов США и РФ и противоречивых заявлений американского президента в этом отношении, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "При успешном ходе встречи и способности сторон достигнуть новых договоренностей можно ожидать в том числе снижения рисков ввода санкций против основных покупателей российской нефти – Китая и Индии – и соответствующей поддержки акций энергетического сектора. Ситуация, однако, остается напряженной", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.

