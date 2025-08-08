Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии - 08.08.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/rynok-860458494.html
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии - 08.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы продолжает рост четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T10:08+0300
2025-08-08T10:08+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
китай
мосбиржа
московский кредитный банк
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы продолжает рост четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 892,89 пункта. В частности, заметно дорожают акции "Московского кредитного банка" (+4,1%), "Генетико" (+3,55%), "Позитива" (+2,47%), расписки Ozon (+2,01%), акции "Фосагро" (+1,93%). В то же время дешевеют акции "Юнипро" (-1,13%), "Башнефти" (-0,57%), "Татнефти" (обыкновенные акции на 0,34%, префы - на 0,33%), "Совкомфлота" (-0,31%). В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию сдержанного роста, хотя в течение дня может демонстрировать волатильную динамику из-за сохранения неопределенности в отношении возможной встречи президентов США и РФ и противоречивых заявлений американского президента в этом отношении, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "При успешном ходе встречи и способности сторон достигнуть новых договоренностей можно ожидать в том числе снижения рисков ввода санкций против основных покупателей российской нефти – Китая и Индии – и соответствующей поддержки акций энергетического сектора. Ситуация, однако, остается напряженной", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
https://1prime.ru/20250808/yuan-860458250.html
сша
китай
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
рынок, торги, акции, сша, китай, мосбиржа, московский кредитный банк, ozon
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, КИТАЙ, Мосбиржа, Московский кредитный банк, Ozon
10:08 08.08.2025
 
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы продолжает рост четверга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,58% относительно предыдущего закрытия, до 2 892,89 пункта.
В частности, заметно дорожают акции "Московского кредитного банка" (+4,1%), "Генетико" (+3,55%), "Позитива" (+2,47%), расписки Ozon (+2,01%), акции "Фосагро" (+1,93%).
В то же время дешевеют акции "Юнипро" (-1,13%), "Башнефти" (-0,57%), "Татнефти" (обыкновенные акции на 0,34%, префы - на 0,33%), "Совкомфлота" (-0,31%).
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию сдержанного роста, хотя в течение дня может демонстрировать волатильную динамику из-за сохранения неопределенности в отношении возможной встречи президентов США и РФ и противоречивых заявлений американского президента в этом отношении, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"При успешном ходе встречи и способности сторон достигнуть новых договоренностей можно ожидать в том числе снижения рисков ввода санкций против основных покупателей российской нефти – Китая и Индии – и соответствующей поддержки акций энергетического сектора. Ситуация, однако, остается напряженной", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Юань открыл торги в пятницу ростом
10:02
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШАКИТАЙМосбиржаМосковский кредитный банкOzon
 
 
