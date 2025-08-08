https://1prime.ru/20250808/sheremetevo-860450349.html

Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" рейса вылетели в Пензу

Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" рейса вылетели в Пензу - 08.08.2025, ПРАЙМ

Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" рейса вылетели в Пензу

Пассажиры вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза вылетели в аэропорт назначения, следует из онлайн-табло на сайте "Аэрофлота". | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T01:03+0300

2025-08-08T01:03+0300

2025-08-08T01:03+0300

бизнес

россия

москва

аэропорт шереметьево

аэрофлот

ssj-100

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860450349.jpg?1754604201

САРАТОВ, 8 авг - ПРАЙМ. Пассажиры вернувшегося в аэропорт "Шереметьево" рейса сообщением Москва - Пенза вылетели в аэропорт назначения, следует из онлайн-табло на сайте "Аэрофлота". Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что готовившийся к аварийной посадке из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра самолет SSJ-100 сообщением Москва - Пенза в четверг вечером благополучно приземлился в "Шереметьево", предварительно, люди не пострадали. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что пассажиров вернувшегося в "Шереметьево" рейса отправят в Пензу на резервном борте. "Рейс: SU 6545... Авиакомпания "Россия"... Sukhoi SuperJet 100... (Время вылета) по расписанию - 19.45 мск, фактическое - 23.32 мск. Статус - вылетел. (Время прибытия) по расписанию - 21.15 мск, ожидаемое - 01.07 мск", - указано на онлайн-табло.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, аэропорт шереметьево, аэрофлот, ssj-100