Полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге, сообщили ученые

Полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге, сообщили ученые - 08.08.2025, ПРАЙМ

Полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге, сообщили ученые

Полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% из-за геомагнитных возмущений, в Санкт-Петербурге - вероятность такого еще больше, сообщили в... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T22:11+0300

2025-08-08T22:11+0300

2025-08-08T22:11+0300

ученые

"северное сияние"

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/03/845836307_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c54173722106a2c9894a67e5b3b608ff.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% из-за геомагнитных возмущений, в Санкт-Петербурге - вероятность такого еще больше, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Вопреки всему, что можно было ожидать, разгорелось. В Москве вероятность наблюдения полярных сияний - 13 %, в Санкт-Петербурге - 24 %, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Кроме того, по данным ученых, скоро наверняка начнется магнитная буря. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что 8 августа ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Позднее сообщалось, что пик геомагнитных возмущений наступит в ночь на 9 августа.

москва

санкт-петербург

2025

Новости

ru-RU

ученые, "северное сияние", москва, санкт-петербург