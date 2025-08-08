Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге, сообщили ученые - 08.08.2025
Полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге, сообщили ученые
Полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге, сообщили ученые - 08.08.2025, ПРАЙМ
Полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге, сообщили ученые
Полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% из-за геомагнитных возмущений, в Санкт-Петербурге - вероятность такого еще больше, сообщили в... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% из-за геомагнитных возмущений, в Санкт-Петербурге - вероятность такого еще больше, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Вопреки всему, что можно было ожидать, разгорелось. В Москве вероятность наблюдения полярных сияний - 13 %, в Санкт-Петербурге - 24 %, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Кроме того, по данным ученых, скоро наверняка начнется магнитная буря. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что 8 августа ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Позднее сообщалось, что пик геомагнитных возмущений наступит в ночь на 9 августа.
22:11 08.08.2025
 
Полярные сияния могут быть видны в Москве и Петербурге, сообщили ученые

ИКИ РАН: полярные сияния могут быть видны в Москве и Санкт-Петербурге

© РИА Новости . Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкПолярное сияние
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Полярные сияния могут быть видны в Москве с вероятностью 13% из-за геомагнитных возмущений, в Санкт-Петербурге - вероятность такого еще больше, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Вопреки всему, что можно было ожидать, разгорелось. В Москве вероятность наблюдения полярных сияний - 13 %, в Санкт-Петербурге - 24 %, но и там, и там пока день. В любом случае это самая высокая вероятность за последние 1,5 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Кроме того, по данным ученых, скоро наверняка начнется магнитная буря.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что 8 августа ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Позднее сообщалось, что пик геомагнитных возмущений наступит в ночь на 9 августа.
Северное сияние - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние
12 сентября 2024, 22:58
 
