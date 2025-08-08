Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скидки на новые автомобили в России сохранятся, считают автодилеры - 08.08.2025, ПРАЙМ
Скидки на новые автомобили в России сохранятся, считают автодилеры
Скидки на новые автомобили в России сохранятся, считают автодилеры - 08.08.2025, ПРАЙМ
Скидки на новые автомобили в России сохранятся, считают автодилеры
Скидки на новые автомобили в России сейчас находятся на высоком уровне, они сохранятся в августе, но возрастающий спрос может уже осенью привести к их... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T02:45+0300
2025-08-08T02:45+0300
бизнес
рф
авилон
аг "авилон"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860450926.jpg?1754610344
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Скидки на новые автомобили в России сейчас находятся на высоком уровне, они сохранятся в августе, но возрастающий спрос может уже осенью привести к их уменьшению или даже исчезновению, считают опрошенные РИА Новости автодилеры. "Дисконтные программы на данный момент не претерпели серьезных изменений. Скидки могут переходить на ту или иную модель внутри брендов, что обеспечивает точечное стимулирование продаж определенных моделей. Размер дисконтирования, в среднем, составляет от 100 до 300 тысяч рублей", - рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его словам, дальнейшая судьба таких программ будет зависеть от спроса, при этом в "Рольфе", в виду снижения ключевой ставки на последнем заседании регулятора, ожидают дальнейшего роста объема рынка новых автомобилей. "Думаю, уже в сентябре показатели позволят дистрибьюторам постепенно снижать дисконтные программы, а какие-то и просто убрать. Все решит спрос", - добавил Иванов. В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев оценил имеющиеся в РФ запасы новых автомобилей достаточными для 4,5 – 6 месяцев продаж по 100 тысяч машин ежемесячно. "Если мы начнем продавать по 125-130 тысяч и более в ближайшей перспективе, то через три месяца проявится дефицит, что отразится на росте розничных цен", - добавил он. Топ-менеджер "Авилона" утверждает, что скидки сейчас "откручены" на максимум по всем брендам и моделям без ярко выраженных лидеров.
рф
бизнес, рф, авилон, аг "авилон"
Бизнес, РФ, Авилон, АГ "Авилон"
02:45 08.08.2025
 
Скидки на новые автомобили в России сохранятся, считают автодилеры

Автодилеры: дисконтные программы на новые автомобили в России сохранятся в августе

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Скидки на новые автомобили в России сейчас находятся на высоком уровне, они сохранятся в августе, но возрастающий спрос может уже осенью привести к их уменьшению или даже исчезновению, считают опрошенные РИА Новости автодилеры.
"Дисконтные программы на данный момент не претерпели серьезных изменений. Скидки могут переходить на ту или иную модель внутри брендов, что обеспечивает точечное стимулирование продаж определенных моделей. Размер дисконтирования, в среднем, составляет от 100 до 300 тысяч рублей", - рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
По его словам, дальнейшая судьба таких программ будет зависеть от спроса, при этом в "Рольфе", в виду снижения ключевой ставки на последнем заседании регулятора, ожидают дальнейшего роста объема рынка новых автомобилей.
"Думаю, уже в сентябре показатели позволят дистрибьюторам постепенно снижать дисконтные программы, а какие-то и просто убрать. Все решит спрос", - добавил Иванов.
В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев оценил имеющиеся в РФ запасы новых автомобилей достаточными для 4,5 – 6 месяцев продаж по 100 тысяч машин ежемесячно.
"Если мы начнем продавать по 125-130 тысяч и более в ближайшей перспективе, то через три месяца проявится дефицит, что отразится на росте розничных цен", - добавил он.
Топ-менеджер "Авилона" утверждает, что скидки сейчас "откручены" на максимум по всем брендам и моделям без ярко выраженных лидеров.
 
БизнесРФАвилонАГ "Авилон"
 
 
