https://1prime.ru/20250808/sochi-860481807.html

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - 08.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T19:23+0300

2025-08-08T19:23+0300

2025-08-08T19:24+0300

происшествия

росавиация

аэропорт

ограничения

https://cdnn.1prime.ru/img/76343/07/763430761_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6a8b13a03a9b950ee2e059dc51b77a20.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов" - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250808/kaluga-860480265.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, аэропорт, ограничения