В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
2025-08-08T19:23+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов" - говорится в сообщении.
