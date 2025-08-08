https://1prime.ru/20250808/sochi-860484529.html
В аэропорте Сочи сняли временные ограничения
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.В период действия ограничений на запасные аэродромы направлены 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
