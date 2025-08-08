Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорте Сочи сняли временные ограничения
В аэропорте Сочи сняли временные ограничения
2025-08-08T21:31+0300
2025-08-08T21:35+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.В период действия ограничений на запасные аэродромы направлены 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
1920
1920
true
21:31 08.08.2025 (обновлено: 21:35 08.08.2025)
 
В аэропорте Сочи сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорте Сочи сняли временные ограничения

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
В период действия ограничений на запасные аэродромы направлены 26 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
