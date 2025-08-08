СМИ: США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм, что грозит дестабилизацией мирового рынка драгоценных металлов и наносит новый удар по Швейцарии, крупнейшему в мире центру аффинажа, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на циркуляр погранично-таможенной службы США. Издание ссылается на так называемое "разъяснительное письмо" от 31 июля, согласно которому золотые слитки весом в один килограмм и слитки весом в 100 унций должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами. Решение таможенного ведомства резко контрастирует с прежними ожиданиями отрасли, предполагавшей, что эти типы золотых слитков должны классифицироваться по таможенному коду, освобожденному от общенациональных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Килограммовые слитки являются наиболее распространенной формой торговли на Comex, крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото, и составляют основную часть экспорта золотых слитков из Швейцарии в США. Отношения между Вашингтоном и Берном ухудшились после того, как на прошлой неделе США объявили о введении 39-процентной пошлины на импорт из этой страны. Согласно таможенным данным, золото является одним из основных предметов швейцарского экспорта в США, отмечает издание.
00:33 08.08.2025
 
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм, что грозит дестабилизацией мирового рынка драгоценных металлов и наносит новый удар по Швейцарии, крупнейшему в мире центру аффинажа, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на циркуляр погранично-таможенной службы США.
Издание ссылается на так называемое "разъяснительное письмо" от 31 июля, согласно которому золотые слитки весом в один килограмм и слитки весом в 100 унций должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами.
Решение таможенного ведомства резко контрастирует с прежними ожиданиями отрасли, предполагавшей, что эти типы золотых слитков должны классифицироваться по таможенному коду, освобожденному от общенациональных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.
Килограммовые слитки являются наиболее распространенной формой торговли на Comex, крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото, и составляют основную часть экспорта золотых слитков из Швейцарии в США.
Отношения между Вашингтоном и Берном ухудшились после того, как на прошлой неделе США объявили о введении 39-процентной пошлины на импорт из этой страны. Согласно таможенным данным, золото является одним из основных предметов швейцарского экспорта в США, отмечает издание.
 
