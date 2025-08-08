https://1prime.ru/20250808/ssha-860450037.html

СМИ: США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм

СМИ: США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм - 08.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм

Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм, что грозит дестабилизацией мирового рынка драгоценных металлов и... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T00:33+0300

2025-08-08T00:33+0300

2025-08-08T00:33+0300

экономика

мировая экономика

сша

швейцария

вашингтон

дональд трамп

financial times

comex

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860450037.jpg?1754602393

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм, что грозит дестабилизацией мирового рынка драгоценных металлов и наносит новый удар по Швейцарии, крупнейшему в мире центру аффинажа, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на циркуляр погранично-таможенной службы США. Издание ссылается на так называемое "разъяснительное письмо" от 31 июля, согласно которому золотые слитки весом в один килограмм и слитки весом в 100 унций должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами. Решение таможенного ведомства резко контрастирует с прежними ожиданиями отрасли, предполагавшей, что эти типы золотых слитков должны классифицироваться по таможенному коду, освобожденному от общенациональных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Килограммовые слитки являются наиболее распространенной формой торговли на Comex, крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото, и составляют основную часть экспорта золотых слитков из Швейцарии в США. Отношения между Вашингтоном и Берном ухудшились после того, как на прошлой неделе США объявили о введении 39-процентной пошлины на импорт из этой страны. Согласно таможенным данным, золото является одним из основных предметов швейцарского экспорта в США, отмечает издание.

сша

швейцария

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, швейцария, вашингтон, дональд трамп, financial times, comex