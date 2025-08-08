https://1prime.ru/20250808/ssha-860452535.html
Эксперт: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского
Эксперт: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского - 08.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского
Канадский алюминий может попасть на американский рынок под видом европейского металла в том случае, если США и ЕС в перспективе договорятся о снижении импортной | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T06:16+0300
2025-08-08T06:16+0300
2025-08-08T06:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
канада
индия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860452535.jpg?1754623007
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Канадский алюминий может попасть на американский рынок под видом европейского металла в том случае, если США и ЕС в перспективе договорятся о снижении импортной пошлины на него до 15% в рамках торговой сделки между странами, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
Импорт необработанного алюминия в США в июне упал на 25,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 285 тысяч тонн, следует из материалов агентства S&P Global. В том же месяце ввоз из Канады, крупнейшего поставщика металла в Штаты, снизился на 43% - до 132,7 тысячи тонн необработанного алюминия. При этом поставки из Индии выросли более чем вдвое и составили 38,9 тысячи тонн.
"Канадский алюминий может попасть на рынок США под видом европейского в случае вероятного снижения импортной пошлины на алюминий и сталь до 15% после переговоров по торговой сделке между Штатами и ЕС. Таким образом, с учетом премии на доставку физического алюминия в США, которая уже больше 1000 долларов за тонну, металл пойдет в США, так как финальная цена там сильно подросла", - полагает Худалов.
По мнению аналитика, сами американцы металл плавить не будут, так как алюминиевые комбинаты не наращивают выпуск, сдавая свою мощность дата-центрам и майнерам криптовалют.
"Так что объем импорт алюминия в Штаты в перспективе вернется к показателям до введения пошлин, но металл будет иметь "не канадское" происхождение", а "европейски корни", - подчеркнул эксперт.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп в конце июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
сша
канада
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, канада, индия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, new york times
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, ИНДИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, New York Times
Эксперт: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского
Эксперт Худалов: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Канадский алюминий может попасть на американский рынок под видом европейского металла в том случае, если США и ЕС в перспективе договорятся о снижении импортной пошлины на него до 15% в рамках торговой сделки между странами, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
Импорт необработанного алюминия в США в июне упал на 25,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 285 тысяч тонн, следует из материалов агентства S&P Global. В том же месяце ввоз из Канады, крупнейшего поставщика металла в Штаты, снизился на 43% - до 132,7 тысячи тонн необработанного алюминия. При этом поставки из Индии выросли более чем вдвое и составили 38,9 тысячи тонн.
"Канадский алюминий может попасть на рынок США под видом европейского в случае вероятного снижения импортной пошлины на алюминий и сталь до 15% после переговоров по торговой сделке между Штатами и ЕС. Таким образом, с учетом премии на доставку физического алюминия в США, которая уже больше 1000 долларов за тонну, металл пойдет в США, так как финальная цена там сильно подросла", - полагает Худалов.
По мнению аналитика, сами американцы металл плавить не будут, так как алюминиевые комбинаты не наращивают выпуск, сдавая свою мощность дата-центрам и майнерам криптовалют.
"Так что объем импорт алюминия в Штаты в перспективе вернется к показателям до введения пошлин, но металл будет иметь "не канадское" происхождение", а "европейски корни", - подчеркнул эксперт.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп в конце июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.