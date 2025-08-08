Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского - 08.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского
2025-08-08T06:16+0300
2025-08-08T06:16+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Канадский алюминий может попасть на американский рынок под видом европейского металла в том случае, если США и ЕС в перспективе договорятся о снижении импортной пошлины на него до 15% в рамках торговой сделки между странами, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Импорт необработанного алюминия в США в июне упал на 25,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 285 тысяч тонн, следует из материалов агентства S&P Global. В том же месяце ввоз из Канады, крупнейшего поставщика металла в Штаты, снизился на 43% - до 132,7 тысячи тонн необработанного алюминия. При этом поставки из Индии выросли более чем вдвое и составили 38,9 тысячи тонн. "Канадский алюминий может попасть на рынок США под видом европейского в случае вероятного снижения импортной пошлины на алюминий и сталь до 15% после переговоров по торговой сделке между Штатами и ЕС. Таким образом, с учетом премии на доставку физического алюминия в США, которая уже больше 1000 долларов за тонну, металл пойдет в США, так как финальная цена там сильно подросла", - полагает Худалов. По мнению аналитика, сами американцы металл плавить не будут, так как алюминиевые комбинаты не наращивают выпуск, сдавая свою мощность дата-центрам и майнерам криптовалют. "Так что объем импорт алюминия в Штаты в перспективе вернется к показателям до введения пошлин, но металл будет иметь "не канадское" происхождение", а "европейски корни", - подчеркнул эксперт. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп в конце июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
06:16 08.08.2025
 
Эксперт: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского

Эксперт Худалов: канадский алюминий может попасть в США под видом европейского

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Канадский алюминий может попасть на американский рынок под видом европейского металла в том случае, если США и ЕС в перспективе договорятся о снижении импортной пошлины на него до 15% в рамках торговой сделки между странами, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
Импорт необработанного алюминия в США в июне упал на 25,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 285 тысяч тонн, следует из материалов агентства S&P Global. В том же месяце ввоз из Канады, крупнейшего поставщика металла в Штаты, снизился на 43% - до 132,7 тысячи тонн необработанного алюминия. При этом поставки из Индии выросли более чем вдвое и составили 38,9 тысячи тонн.
"Канадский алюминий может попасть на рынок США под видом европейского в случае вероятного снижения импортной пошлины на алюминий и сталь до 15% после переговоров по торговой сделке между Штатами и ЕС. Таким образом, с учетом премии на доставку физического алюминия в США, которая уже больше 1000 долларов за тонну, металл пойдет в США, так как финальная цена там сильно подросла", - полагает Худалов.
По мнению аналитика, сами американцы металл плавить не будут, так как алюминиевые комбинаты не наращивают выпуск, сдавая свою мощность дата-центрам и майнерам криптовалют.
"Так что объем импорт алюминия в Штаты в перспективе вернется к показателям до введения пошлин, но металл будет иметь "не канадское" происхождение", а "европейски корни", - подчеркнул эксперт.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп в конце июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
 
