https://1prime.ru/20250808/ssha-860477272.html

Фондовые индексы США растут в пятницу

Фондовые индексы США растут в пятницу - 08.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут в пятницу

Основные американские фондовые индексы в пятницу увеличиваются на фоне ожиданий рынков по поводу мировой торговли, свидетельствуют данные торгов. | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T17:07+0300

2025-08-08T17:07+0300

2025-08-08T17:07+0300

экономика

рынок

индексы

торги

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83390/21/833902107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08fbc0aea59df4a95fbd4deebaf96efc.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу увеличиваются на фоне ожиданий рынков по поводу мировой торговли, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,5%, до 44 187,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,62%, до 21 375,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 6 380,4 пункта. Инвесторы оценивают ситуацию вокруг американских пошлин. Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступили в силу в четверг, 7 августа. При этом отдельным указом в среду президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на импорт из Индии в качестве санкции за закупки ею российской нефти, он начнет действовать с 27 августа. Также на прошлой неделе США объявили о введении 39-процентной пошлины на импорт из Швейцарии. Помимо этого было объявлено о пошлинах США в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников, а по данным газеты Financial Times, американская администрация также ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм. Трейдеры также обращают внимание на новости о США и России. РФ и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни, заявил ранее на этой неделе журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены от американского президента Дональда Трампа. Также на неделе инвесторы оценивали корпоративные отчетности. "Результаты второго квартала подтверждают, что компании продолжают демонстрировать устойчивость... Комментарии компаний свидетельствуют о том, что на данный момент корпорации в целом справляются с последствиями введения тарифов", - цитирует агентство Блумберг аналитика Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau). Эксперт при этом отмечает, что это не означает, что неопределенность в отношении пошлин полностью исчезла, учитывая непредсказуемость политики Трампа. Акции Intel дорожают на 0,8% на фоне ситуации с заявлениями об отставке гендиректора. Днем ранее Дональд Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. В ответ гендиректор компании заявил, что Intel контактирует с администрацией президента, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты.

https://1prime.ru/20250808/aktsii-860472862.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша