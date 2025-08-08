Фондовые индексы США растут в пятницу

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17:07 08.08.2025
 
© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкИнформационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу увеличиваются на фоне ожиданий рынков по поводу мировой торговли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,5%, до 44 187,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,62%, до 21 375,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 6 380,4 пункта.
Инвесторы оценивают ситуацию вокруг американских пошлин. Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступили в силу в четверг, 7 августа.
При этом отдельным указом в среду президент США Дональд Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на импорт из Индии в качестве санкции за закупки ею российской нефти, он начнет действовать с 27 августа. Также на прошлой неделе США объявили о введении 39-процентной пошлины на импорт из Швейцарии.
Помимо этого было объявлено о пошлинах США в 100% в отношении импортных чипов и полупроводников, а по данным газеты Financial Times, американская администрация также ввела пошлины на импорт золотых слитков весом в один килограмм.
Трейдеры также обращают внимание на новости о США и России. РФ и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни, заявил ранее на этой неделе журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены от американского президента Дональда Трампа.
Также на неделе инвесторы оценивали корпоративные отчетности. "Результаты второго квартала подтверждают, что компании продолжают демонстрировать устойчивость... Комментарии компаний свидетельствуют о том, что на данный момент корпорации в целом справляются с последствиями введения тарифов", - цитирует агентство Блумберг аналитика Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau).
Эксперт при этом отмечает, что это не означает, что неопределенность в отношении пошлин полностью исчезла, учитывая непредсказуемость политики Трампа.
Акции Intel дорожают на 0,8% на фоне ситуации с заявлениями об отставке гендиректора. Днем ранее Дональд Трамп призвал к отставке главы компании Intel Лип-Бу Тана на фоне подозрений в его конфликтах интересов. В ответ гендиректор компании заявил, что Intel контактирует с администрацией президента, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты.
