https://1prime.ru/20250808/ssha-860483508.html
СМИ: США и РФ готовят соглашение, оставляющее за Россией новые регионы
СМИ: США и РФ готовят соглашение, оставляющее за Россией новые регионы - 08.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США и РФ готовят соглашение, оставляющее за Россией новые регионы
Вашингтон работает над соглашением с Москвой по прекращению украинского конфликта, которое зафиксирует территории новых регионов за РФ, утверждает агентство... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T21:03+0300
2025-08-08T21:03+0300
2025-08-08T21:06+0300
политика
сша
россия
новые регионы
украина
соглашение
https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_b899414e621cfaf73285c3f22aadeb8f.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Вашингтон работает над соглашением с Москвой по прекращению украинского конфликта, которое зафиксирует территории новых регионов за РФ, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине..., американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - говорится в публикации. По данным агентства, соглашение подтвердит "закрепление" за Россией новых российских регионов. Идет ли речь о юридическом признании, в сообщении не уточняется. США стремятся при этом заручиться поддержкой соглашения со стороны Украины и ее европейских союзников, добавляет агентство. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Российский президент Владимир Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://1prime.ru/20250808/telegraph-860461401.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_cddc9c1a337b61d643d33f3a65334385.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, новые регионы, украина, соглашение
Политика, США, РОССИЯ, новые регионы, УКРАИНА, соглашение
СМИ: США и РФ готовят соглашение, оставляющее за Россией новые регионы
Bloomberg: США и РФ готовят соглашение, закрепляющее за Россией новые регионы
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Вашингтон работает над соглашением с Москвой по прекращению украинского конфликта, которое зафиксирует территории новых регионов за РФ, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине..., американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - говорится в публикации.
По данным агентства, соглашение подтвердит "закрепление" за Россией новых российских регионов. Идет ли речь о юридическом признании, в сообщении не уточняется.
США стремятся при этом заручиться поддержкой соглашения со стороны Украины и ее европейских союзников, добавляет агентство.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Российский президент Владимир Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ