https://1prime.ru/20250808/ssha-860483976.html

США продадут доли ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, пишут СМИ

США продадут доли ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, пишут СМИ - 08.08.2025, ПРАЙМ

США продадут доли ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, пишут СМИ

США планируют одно из крупнейших в истории размещение акций на фондовом рынке (IPO) - продажу доли ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, которые... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T21:09+0300

2025-08-08T21:09+0300

2025-08-08T21:10+0300

экономика

сша

продажа доли

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/76233/20/762332041_0:73:1200:748_1920x0_80_0_0_367794a255ba688eb6957b5b0fc3f2e8.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. США планируют одно из крупнейших в истории размещение акций на фондовом рынке (IPO) - продажу доли ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, которые находятся под государственным контролем со времен мирового финансового кризиса 2008 года, этот шаг позволит сократить стране свой бюджетный дефицит, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация президента США Дональда Трампа готовится продать акции ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, по словам людей, знакомых с этим вопросом, IPO может привлечь около 30 миллиардов долларов и стартовать в этом году", - передает издание. "Сторонники этой идеи уже давно говорят, что подобная сделка, которая по обсуждаемой стоимости войдет в число крупнейшей продажи акций в истории, может сократить дефицит страны и вернуть деньги налогоплательщикам", - также отмечается в материале. При этом, как пишет издание, неизвестно, останутся ли Fannie и Freddie под правительственным управлением после размещения акций на бирже. Однако аналитики, на которых ссылается газета, предупреждают, что в случае лишения компаниями поддержки правительства ставки по ипотечным кредитам могут вырасти. При этом Трамп заявил, что хочет сохранить гарантии компаниям в случае продажи части акций, не уточнив, каким образом, сообщает WSJ. Ипотечные гиганты полагаются на правительственные гарантии со времен кризиса 2008 года, чтобы защитить инвесторов от возможных потерь капитала. В тот период Fannie и Freddie оказались в критической ситуации вслед за банкротством одного из ведущих инвестбанков США Lehman Brothers. По данным газеты, доля акций Fannie и Freddie, которую первоначально планируется разместить на фондовом рынке, может составить от 5% до 15%. Представители администрации США оценивают сами компании примерно в 500 миллиардов долларов и более, уточняет издание. Также газета отмечает, что руководители шести крупных банков - Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America - отправились в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом и обсудить планы по размещению акций Fannie и Freddie. На нескольких встречах присутствовали министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор входящего в структуру американского правительства Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) Билл Пулт.

https://1prime.ru/20250807/kriptovalyuta-860444022.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, продажа доли, ипотека