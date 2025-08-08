https://1prime.ru/20250808/stavka-860475237.html
Средняя ставка по вкладу в российских банках на три месяца составила 16,01%
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Средняя ставка по вкладу в топ-20 российских банках со сроком три месяца составила 16,01%, по полугодовому вкладу – 15,14%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "По состоянию на 8 августа 2025 года, средняя ставка по вкладу в топ-20 банках со сроком три месяца составила 16,01%, по полугодовому вкладу – 15,14%, по годовому вкладу – 14,12%", - говорится в сообщении. Сообщается, что в настоящее время средний размер ставок на 0,1-2,7 п.п. ниже уровней годовой давности, когда средние ставки составляли 16,11%, 16,90% и 16,82% соответственно. "С момента последнего заседания Банка России в июле, где было решено снизить ставку на 2 п.п. до 18%, доходность вкладов упала в 20 из 20 крупнейших по объему средств банках (на 1,28-1,45 п.п.). По вкладам со срока до года включительно не осталось предложений со ставками выше ключевой. Максимальная ставка среди крупных банков предлагается по трехмесячному вкладу – 18%", - подытожили там. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
