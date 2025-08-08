https://1prime.ru/20250808/stavka-860477972.html
В ЦБ рассказали, к чему может привести нулевая ключевая ставка
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Нулевая ключевая ставка ЦБ РФ разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Идея кредита под нулевой процент выглядит привлекательно, а вот депозит по ставке 0% при текущей инфляции – уже не так заманчиво. Если резко опустить все ставки в экономике до 0%, то люди не захотят сберегать деньги в рублях. Логичнее будет скорее потратить деньги, а это разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен. Инфляция может не просто повыситься, а выйти из-под контроля", - сказал он, отвечая на вопрос в Telegram-канале регулятора. Он отметил, что такие примеры ЦБ видел в недавней истории отдельных стран. "Отрицательными будут последствия и для рубля, который потеряет свою привлекательность и доверие граждан. Возможны риски и для финансовой стабильности", - уточнил Заботкин. "В любом случае активно обеспечивать экономику кредитом, не имея при этом устойчивой депозитной базы, банки не смогут. И ставки для конечных заемщиков в экономике при росте инфляции и рисков в итоге не снизятся, а вырастут. Поэтому мы снижаем ключевую ставку осторожно и взвешенно", - заключил он.
