https://1prime.ru/20250808/stavka-860477972.html

В ЦБ рассказали, к чему может привести нулевая ключевая ставка

В ЦБ рассказали, к чему может привести нулевая ключевая ставка - 08.08.2025, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, к чему может привести нулевая ключевая ставка

Нулевая ключевая ставка ЦБ РФ разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен,... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T17:38+0300

2025-08-08T17:38+0300

2025-08-08T17:38+0300

экономика

банк россии

ставка банка россии

цены

рост цен

финансы

алексей заботкин

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Нулевая ключевая ставка ЦБ РФ разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Идея кредита под нулевой процент выглядит привлекательно, а вот депозит по ставке 0% при текущей инфляции – уже не так заманчиво. Если резко опустить все ставки в экономике до 0%, то люди не захотят сберегать деньги в рублях. Логичнее будет скорее потратить деньги, а это разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен. Инфляция может не просто повыситься, а выйти из-под контроля", - сказал он, отвечая на вопрос в Telegram-канале регулятора. Он отметил, что такие примеры ЦБ видел в недавней истории отдельных стран. "Отрицательными будут последствия и для рубля, который потеряет свою привлекательность и доверие граждан. Возможны риски и для финансовой стабильности", - уточнил Заботкин. "В любом случае активно обеспечивать экономику кредитом, не имея при этом устойчивой депозитной базы, банки не смогут. И ставки для конечных заемщиков в экономике при росте инфляции и рисков в итоге не снизятся, а вырастут. Поэтому мы снижаем ключевую ставку осторожно и взвешенно", - заключил он.

https://1prime.ru/20250808/inflyatsiya-860477711.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, ставка банка россии, цены, рост цен, финансы, алексей заботкин