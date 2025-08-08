Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали, к чему может привести нулевая ключевая ставка - 08.08.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, к чему может привести нулевая ключевая ставка
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Нулевая ключевая ставка ЦБ РФ разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Идея кредита под нулевой процент выглядит привлекательно, а вот депозит по ставке 0% при текущей инфляции – уже не так заманчиво. Если резко опустить все ставки в экономике до 0%, то люди не захотят сберегать деньги в рублях. Логичнее будет скорее потратить деньги, а это разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен. Инфляция может не просто повыситься, а выйти из-под контроля", - сказал он, отвечая на вопрос в Telegram-канале регулятора. Он отметил, что такие примеры ЦБ видел в недавней истории отдельных стран. "Отрицательными будут последствия и для рубля, который потеряет свою привлекательность и доверие граждан. Возможны риски и для финансовой стабильности", - уточнил Заботкин. "В любом случае активно обеспечивать экономику кредитом, не имея при этом устойчивой депозитной базы, банки не смогут. И ставки для конечных заемщиков в экономике при росте инфляции и рисков в итоге не снизятся, а вырастут. Поэтому мы снижаем ключевую ставку осторожно и взвешенно", - заключил он.
банк россии, ставка банка россии, цены, рост цен, финансы, алексей заботкин
Экономика, Банк России, ставка Банка России, цены, рост цен, Финансы, Алексей Заботкин
17:38 08.08.2025
 
В ЦБ рассказали, к чему может привести нулевая ключевая ставка

Заботкин: нулевая ключевая ставка ЦБ привела бы к стремительному росту цен

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Нулевая ключевая ставка ЦБ РФ разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Идея кредита под нулевой процент выглядит привлекательно, а вот депозит по ставке 0% при текущей инфляции – уже не так заманчиво. Если резко опустить все ставки в экономике до 0%, то люди не захотят сберегать деньги в рублях. Логичнее будет скорее потратить деньги, а это разгонит спрос слишком резко – быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит всё снова уйдет в рост цен. Инфляция может не просто повыситься, а выйти из-под контроля", - сказал он, отвечая на вопрос в Telegram-канале регулятора.
Он отметил, что такие примеры ЦБ видел в недавней истории отдельных стран. "Отрицательными будут последствия и для рубля, который потеряет свою привлекательность и доверие граждан. Возможны риски и для финансовой стабильности", - уточнил Заботкин.
"В любом случае активно обеспечивать экономику кредитом, не имея при этом устойчивой депозитной базы, банки не смогут. И ставки для конечных заемщиков в экономике при росте инфляции и рисков в итоге не снизятся, а вырастут. Поэтому мы снижаем ключевую ставку осторожно и взвешенно", - заключил он.
ЭкономикаБанк Россииставка Банка Россииценырост ценФинансыАлексей Заботкин
 
 
