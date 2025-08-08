Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты подсчитали время и деньги, которые россияне тратят на спорт - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/strakhovanie-860443072.html
Эксперты подсчитали время и деньги, которые россияне тратят на спорт
Эксперты подсчитали время и деньги, которые россияне тратят на спорт - 08.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали время и деньги, которые россияне тратят на спорт
Россияне тратят на занятия спортом несколько часов в неделю, при этом предпочитают ходьбу, плавание и фитнес. Об этом свидетельствуют результаты исследования,... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T00:01+0300
2025-08-08T00:01+0300
бизнес
общество
спорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83216/76/832167639_0:118:3028:1821_1920x0_80_0_0_790529eb2ec1144c83b1e8eb6056bf7c.jpg
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Россияне тратят на занятия спортом несколько часов в неделю, при этом предпочитают ходьбу, плавание и фитнес. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого "СберСтрахованием жизни" и сервисом для поиска работы Работа.ру.По их оценке, большинство (70%) опрошенных россиян еженедельно тратят на спорт от 1 до 3 часов. Каждый пятый (19%) тратит на это 4-5 часов, ещё 6% — от 5 до 8 часов, а 4% — более 8 часов.В целом 77% опрошенных заявили, что занимаются спортом. Список самых популярных видов возглавили ходьба — 38%, плавание — 30% и занятия фитнесом — 24%. За ними идут йога или пилатес, велоспорт, бег и командные виды спорта (футбол, волейбол и т.п.). Наименее популярны борьба (3%) и альпинизм/скалолазание – 2%.Чаще всего россияне предпочитают заниматься спортом в зале, фитнес-клубе или спорткомплексе (52%). Чуть реже — на улице (51%) или дома (40%). У 6% опрошенных россиян есть возможность заниматься спортом на работе.При этом важно помнить, что даже любительский спорт сопряжен с риском травм. Понимая это, 11% опрошенных прибегают к профессиональной защите, а 5% выбирают страхование для спортсменов."Специально для любителей активного образа жизни мы разработали гибкую страховку, помогающую обезопасить себя на определённый промежуток времени, например, час или несколько часов. Это означает, что вы платите только за тот период времени, когда используете страховку. Включать и выключать её можно в любой момент времени в мобильном приложении", - рассказала исполнительный директор "СберСтрахования жизни" Ирина Корсакова.Чуть более половины (52%) опрошенных граждан занимаются спортом бесплатно. Каждый шестой (16%) тратит на это от 1 до 3 тысяч рублей ежемесячно, каждый восьмой (13%) — от 3 до 5 тысяч, а каждый девятый (11%) — до 1 тысячи рублей. Ещё 5% респондентов ежемесячно направляют на занятия спортом 5-10 тысяч рублей, а 3% — более 10 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250708/sport-859247773.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83216/76/832167639_17:0:2686:2002_1920x0_80_0_0_2e150d6105f181ac6b8256279384a720.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , спорт
Бизнес, Общество , спорт
00:01 08.08.2025
 
Эксперты подсчитали время и деньги, которые россияне тратят на спорт

"СберСтрахование жизни": россияне тратят на спорт от 1 до 3 часов в неделю

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк" Спорт в Москве
 Спорт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Россияне тратят на занятия спортом несколько часов в неделю, при этом предпочитают ходьбу, плавание и фитнес. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого "СберСтрахованием жизни" и сервисом для поиска работы Работа.ру.
По их оценке, большинство (70%) опрошенных россиян еженедельно тратят на спорт от 1 до 3 часов. Каждый пятый (19%) тратит на это 4-5 часов, ещё 6% — от 5 до 8 часов, а 4% — более 8 часов.
В целом 77% опрошенных заявили, что занимаются спортом. Список самых популярных видов возглавили ходьба — 38%, плавание — 30% и занятия фитнесом — 24%. За ними идут йога или пилатес, велоспорт, бег и командные виды спорта (футбол, волейбол и т.п.). Наименее популярны борьба (3%) и альпинизм/скалолазание – 2%.
Чаще всего россияне предпочитают заниматься спортом в зале, фитнес-клубе или спорткомплексе (52%). Чуть реже — на улице (51%) или дома (40%). У 6% опрошенных россиян есть возможность заниматься спортом на работе.
При этом важно помнить, что даже любительский спорт сопряжен с риском травм. Понимая это, 11% опрошенных прибегают к профессиональной защите, а 5% выбирают страхование для спортсменов.
Фестиваль спорта на RAY Сириус Автодром - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Россияне стали чаще интересоваться летними активными видами спорта
8 июля, 08:00
"Специально для любителей активного образа жизни мы разработали гибкую страховку, помогающую обезопасить себя на определённый промежуток времени, например, час или несколько часов. Это означает, что вы платите только за тот период времени, когда используете страховку. Включать и выключать её можно в любой момент времени в мобильном приложении", - рассказала исполнительный директор "СберСтрахования жизни" Ирина Корсакова.
Чуть более половины (52%) опрошенных граждан занимаются спортом бесплатно. Каждый шестой (16%) тратит на это от 1 до 3 тысяч рублей ежемесячно, каждый восьмой (13%) — от 3 до 5 тысяч, а каждый девятый (11%) — до 1 тысячи рублей. Ещё 5% респондентов ежемесячно направляют на занятия спортом 5-10 тысяч рублей, а 3% — более 10 тысяч рублей.
 
БизнесОбществоспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала