Эксперты подсчитали время и деньги, которые россияне тратят на спорт

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Россияне тратят на занятия спортом несколько часов в неделю, при этом предпочитают ходьбу, плавание и фитнес. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого "СберСтрахованием жизни" и сервисом для поиска работы Работа.ру.По их оценке, большинство (70%) опрошенных россиян еженедельно тратят на спорт от 1 до 3 часов. Каждый пятый (19%) тратит на это 4-5 часов, ещё 6% — от 5 до 8 часов, а 4% — более 8 часов.В целом 77% опрошенных заявили, что занимаются спортом. Список самых популярных видов возглавили ходьба — 38%, плавание — 30% и занятия фитнесом — 24%. За ними идут йога или пилатес, велоспорт, бег и командные виды спорта (футбол, волейбол и т.п.). Наименее популярны борьба (3%) и альпинизм/скалолазание – 2%.Чаще всего россияне предпочитают заниматься спортом в зале, фитнес-клубе или спорткомплексе (52%). Чуть реже — на улице (51%) или дома (40%). У 6% опрошенных россиян есть возможность заниматься спортом на работе.При этом важно помнить, что даже любительский спорт сопряжен с риском травм. Понимая это, 11% опрошенных прибегают к профессиональной защите, а 5% выбирают страхование для спортсменов."Специально для любителей активного образа жизни мы разработали гибкую страховку, помогающую обезопасить себя на определённый промежуток времени, например, час или несколько часов. Это означает, что вы платите только за тот период времени, когда используете страховку. Включать и выключать её можно в любой момент времени в мобильном приложении", - рассказала исполнительный директор "СберСтрахования жизни" Ирина Корсакова.Чуть более половины (52%) опрошенных граждан занимаются спортом бесплатно. Каждый шестой (16%) тратит на это от 1 до 3 тысяч рублей ежемесячно, каждый восьмой (13%) — от 3 до 5 тысяч, а каждый девятый (11%) — до 1 тысячи рублей. Ещё 5% респондентов ежемесячно направляют на занятия спортом 5-10 тысяч рублей, а 3% — более 10 тысяч рублей.

