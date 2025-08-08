Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals средств в пользу ТМК - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250808/sud-860472253.html
Суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals средств в пользу ТМК
Суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals средств в пользу ТМК - 08.08.2025, ПРАЙМ
Суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals средств в пользу ТМК
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которыми с немецкого производителя программного обеспечения и систем для... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T14:58+0300
2025-08-08T14:58+0300
взыскание
взыскание средств
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которыми с немецкого производителя программного обеспечения и систем для автоматизации производства PSI Metals GmbH и трех его российских соответчиков было взыскано в пользу Трубной металлургической компании (ТМК) более 1 миллиарда рублей долга и убытков. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Галина Попова, изучив кассационную жалобу ответчика ООО "Прогресс", не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. PSI Metals по контракту 2019 года обязалась поставить ТМК и сопровождать в дальнейшем два программных продукта: систему интегрального планирования (СИП) и систему управления производственными процессами (MES). Российский заказчик оплатил работу, но в 2022 году PSI Metals уведомила о прекращении исполнения контракта. Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ТМК взыскал с PSI Metals и ее соисполнителей ООО "ПСИ", ООО "Прогресс" и ООО "Орехсофт" долг по контракту и лицензионному договору с процентами – около 6,4 миллиона евро и более 42 миллионов рублей. При этом суд отказался взыскать более 401 миллиона рублей, потраченных ТМК на внедрение систем, в том числе на зарплату привлеченных к этому работников. Девятый арбитражный апелляционный суд в январе отказ в этой части иска отменил. Как указала апелляция, "если бы PSI Metals исполнил контракт надлежащим образом, ТМК также понес бы эти расходы, но они оказались бы компенсированы получением встречного предоставления в виде функционирующих систем СИП и MES". Однако, отметил суд, "поскольку PSI Metals сорвал исполнение контракта, то расходы на ФОТ (фонд оплаты труда - ред.) стали чистыми потерями ТМК". В итоге общая сумма взыскания в пересчете по курсу превысила 1 миллиард рублей. Окружной суд в апреле согласился с апелляцией. ТМК – один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для различных секторов экономики. Объединяет производственные площадки и торговые представительства в России и за рубежом. Компании также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках "ТМК Нефтегазсервис". ТМК в 2020 года сообщала, что готовит свои предприятия к реализации проекта автоматизации управления производством. Отмечалось, что "комплексное решение будет разработано и внедрено на базе продукта PSI Metals немецкой компании PSI, специализирующейся на программном обеспечении для металлургической отрасли". Как сообщала ТМК, новую систему планировалось внедрить в пилотных цехах Волжского, Северского, Синарского трубных заводов и Таганрогского металлургического завода.
https://1prime.ru/20250807/sud-860418982.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
взыскание, взыскание средств
взыскание, взыскание средств
14:58 08.08.2025
 
Суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals средств в пользу ТМК

Верховный суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals более 1 млрд руб в пользу ТМК

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которыми с немецкого производителя программного обеспечения и систем для автоматизации производства PSI Metals GmbH и трех его российских соответчиков было взыскано в пользу Трубной металлургической компании (ТМК) более 1 миллиарда рублей долга и убытков.
Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Галина Попова, изучив кассационную жалобу ответчика ООО "Прогресс", не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
PSI Metals по контракту 2019 года обязалась поставить ТМК и сопровождать в дальнейшем два программных продукта: систему интегрального планирования (СИП) и систему управления производственными процессами (MES). Российский заказчик оплатил работу, но в 2022 году PSI Metals уведомила о прекращении исполнения контракта.
Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ТМК взыскал с PSI Metals и ее соисполнителей ООО "ПСИ", ООО "Прогресс" и ООО "Орехсофт" долг по контракту и лицензионному договору с процентами – около 6,4 миллиона евро и более 42 миллионов рублей. При этом суд отказался взыскать более 401 миллиона рублей, потраченных ТМК на внедрение систем, в том числе на зарплату привлеченных к этому работников.
Девятый арбитражный апелляционный суд в январе отказ в этой части иска отменил. Как указала апелляция, "если бы PSI Metals исполнил контракт надлежащим образом, ТМК также понес бы эти расходы, но они оказались бы компенсированы получением встречного предоставления в виде функционирующих систем СИП и MES". Однако, отметил суд, "поскольку PSI Metals сорвал исполнение контракта, то расходы на ФОТ (фонд оплаты труда - ред.) стали чистыми потерями ТМК". В итоге общая сумма взыскания в пересчете по курсу превысила 1 миллиард рублей. Окружной суд в апреле согласился с апелляцией.
ТМК – один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для различных секторов экономики. Объединяет производственные площадки и торговые представительства в России и за рубежом. Компании также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках "ТМК Нефтегазсервис".
ТМК в 2020 года сообщала, что готовит свои предприятия к реализации проекта автоматизации управления производством. Отмечалось, что "комплексное решение будет разработано и внедрено на базе продукта PSI Metals немецкой компании PSI, специализирующейся на программном обеспечении для металлургической отрасли". Как сообщала ТМК, новую систему планировалось внедрить в пилотных цехах Волжского, Северского, Синарского трубных заводов и Таганрогского металлургического завода.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Суд частично удовлетворил иск Т-Банка к Citibank и его российской "дочке"
Вчера, 11:19
 
взысканиевзыскание средств
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала