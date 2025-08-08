https://1prime.ru/20250808/sud-860472253.html
Суд одобрил взыскание с немецкой PSI Metals средств в пользу ТМК
2025-08-08T14:58+0300
МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которыми с немецкого производителя программного обеспечения и систем для автоматизации производства PSI Metals GmbH и трех его российских соответчиков было взыскано в пользу Трубной металлургической компании (ТМК) более 1 миллиарда рублей долга и убытков. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Галина Попова, изучив кассационную жалобу ответчика ООО "Прогресс", не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. PSI Metals по контракту 2019 года обязалась поставить ТМК и сопровождать в дальнейшем два программных продукта: систему интегрального планирования (СИП) и систему управления производственными процессами (MES). Российский заказчик оплатил работу, но в 2022 году PSI Metals уведомила о прекращении исполнения контракта. Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ТМК взыскал с PSI Metals и ее соисполнителей ООО "ПСИ", ООО "Прогресс" и ООО "Орехсофт" долг по контракту и лицензионному договору с процентами – около 6,4 миллиона евро и более 42 миллионов рублей. При этом суд отказался взыскать более 401 миллиона рублей, потраченных ТМК на внедрение систем, в том числе на зарплату привлеченных к этому работников. Девятый арбитражный апелляционный суд в январе отказ в этой части иска отменил. Как указала апелляция, "если бы PSI Metals исполнил контракт надлежащим образом, ТМК также понес бы эти расходы, но они оказались бы компенсированы получением встречного предоставления в виде функционирующих систем СИП и MES". Однако, отметил суд, "поскольку PSI Metals сорвал исполнение контракта, то расходы на ФОТ (фонд оплаты труда - ред.) стали чистыми потерями ТМК". В итоге общая сумма взыскания в пересчете по курсу превысила 1 миллиард рублей. Окружной суд в апреле согласился с апелляцией. ТМК – один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для различных секторов экономики. Объединяет производственные площадки и торговые представительства в России и за рубежом. Компании также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках "ТМК Нефтегазсервис". ТМК в 2020 года сообщала, что готовит свои предприятия к реализации проекта автоматизации управления производством. Отмечалось, что "комплексное решение будет разработано и внедрено на базе продукта PSI Metals немецкой компании PSI, специализирующейся на программном обеспечении для металлургической отрасли". Как сообщала ТМК, новую систему планировалось внедрить в пилотных цехах Волжского, Северского, Синарского трубных заводов и Таганрогского металлургического завода.
