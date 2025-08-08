https://1prime.ru/20250808/sud-860474776.html

Суд по иску ЦБ повторно взыскал средства с экс-топов Бинбанка

Суд по иску ЦБ повторно взыскал средства с экс-топов Бинбанка - 08.08.2025, ПРАЙМ

Суд по иску ЦБ повторно взыскал средства с экс-топов Бинбанка

Арбитражный суд Москвы, повторно рассмотрев иск Банка России в интересах банка "Траст" к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T15:50+0300

2025-08-08T15:50+0300

2025-08-08T16:27+0300

экономика

банки

финансы

бизнес

москва

микаил шишханов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы, повторно рассмотрев иск Банка России в интересах банка "Траст" к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и экс-предправления Александру Лукину, снова удовлетворил его, взыскав солидарно с ответчиков около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией Бинбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования удовлетворить", - огласила резолютивную часть решения судья Юлия Литвиненко.Аналогичное решение этот же суд принял в ноябре 2022 года. Решение вступило в силу в марте 2023 года после проверки апелляционной инстанцией, но было отменено арбитражным судом Московского округа в апреле 2024 года. Окружной суд тогда отправил дело в части требований ЦБ к Шишханову и Лукину на новое рассмотрение.Кассационные жалобы подавали как Шишханов и Лукин, так и ЦБ, требовавший полного удовлетворения иска. Между тем, две инстанции отклонили требования еще к троим ответчикам – членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову. Суды не признали их контролировавшими Бинбанк лицами.Окружной суд удовлетворил только жалобы Шишханова и Лукина, отметив, что формула из закона о банкротстве, по которой истцы рассчитали убытки, связанные с санацией, не имеет обратной силы и неприменима в этом деле. Требования к ним стали предметом нового рассмотрения в суде первой инстанции.При новом рассмотрении истцы заявили, что формула, хотя и неприменима для расчета, но убытки от действий и бездействия имели место и были даже больше, чем сумма иска. В то же время увеличивать требования истцы посчитали нецелесообразным, так как Шишханов находится в банкротстве, а Лукин – в местах лишения свободы.Представители Шишханова и Лукина настаивали на отсутствии вины своих доверителей, так как обернувшиеся убытками сделки, которые им ставит в вину ЦБ, были рыночными и несли в себе рыночные риски. Кроме того, по словам ответчиков, в итоге у ЦБ вообще не возникло убытков – он получил прибыль уже по итогам 2018 года, а также получил акции банка, стоимость которых превышала размер докапитализации Бинбанка.Изначально ЦБ заявил этот иск в интересах банка "Открытие", к которому присоединили Бинбанк, но апелляционный суд впоследствии произвел замену материального истца на "Траст", получивший права требования от "Открытия" по цессии.ЦБ в 2017 году взял "Открытие" и Бинбанк на санацию через УК ФКБС, и в 2018 году решил объединить их, за исключением "плохих" и непрофильных активов, которые отошли "Трасту". В сентябре 2020 года ЦБ предъявил иск к солидарным ответчикам – Шишханову, другому совладельцу Бинбанка Михаилу Гуцериеву и четырем бывшим топ-менеджерам. В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение "Открытия" с Гуцериевым на 14,2 миллиарда рублей, после чего прекратил производство по требованиям к нему.

https://1prime.ru/20230330/840235626.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, бизнес, москва, микаил шишханов