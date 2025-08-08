https://1prime.ru/20250808/telegraph-860461401.html
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что возврат перешедших под контроль РФ территорий военным путем невозможен и необходимо переходить к дипломатии, пишет британская газета Telegraph. "Зеленский признал, что (возвращение потерянных территорий - ред.) военной силой больше невозможно и необходимо искать дипломатические пути", - пишет издание. Ранее опрос Gallup показал, что почти 70% граждан Украины поддерживают прекращение конфликта путем переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
