Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/telegraph-860461401.html
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ - 08.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ
Владимир Зеленский признал, что возврат перешедших под контроль РФ территорий военным путем невозможен и необходимо переходить к дипломатии, пишет британская... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T11:21+0300
2025-08-08T11:21+0300
политика
общество
россия
крым
украина
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что возврат перешедших под контроль РФ территорий военным путем невозможен и необходимо переходить к дипломатии, пишет британская газета Telegraph. "Зеленский признал, что (возвращение потерянных территорий - ред.) военной силой больше невозможно и необходимо искать дипломатические пути", - пишет издание. Ранее опрос Gallup показал, что почти 70% граждан Украины поддерживают прекращение конфликта путем переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860458697.html
крым
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, крым, украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, оон
Политика, Общество , РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ООН
11:21 08.08.2025
 
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ

Telegraph: Зеленский признал невозможность возвращения территорий военным путем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что возврат перешедших под контроль РФ территорий военным путем невозможен и необходимо переходить к дипломатии, пишет британская газета Telegraph.
"Зеленский признал, что (возвращение потерянных территорий - ред.) военной силой больше невозможно и необходимо искать дипломатические пути", - пишет издание.
Ранее опрос Gallup показал, что почти 70% граждан Украины поддерживают прекращение конфликта путем переговоров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
"Разменная монета": в Раде обрушились на Зеленского из-за пленных ВСУ
10:14
 
ПолитикаОбществоРОССИЯКРЫМУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала