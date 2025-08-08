https://1prime.ru/20250808/torgovlya-860481425.html
В России вырос оборот розничной торговли, сообщили в Росстате
В России вырос оборот розничной торговли, сообщили в Росстате - 08.08.2025, ПРАЙМ
В России вырос оборот розничной торговли, сообщили в Росстате
Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 1,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом за первое полугодие... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T19:12+0300
2025-08-08T19:12+0300
2025-08-08T19:13+0300
экономика
росстат
рост
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/10/852205627_0:369:2049:1521_1920x0_80_0_0_253cc0c90e61da84ba02492118563602.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 1,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом за первое полугодие 2025 года показатель увеличился на 2,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата. "Оборот розничной торговли в июне 2025 года составил 4 987,3 миллиарда рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2025 года - 28 880,0 миллиарда рублей, или 102,1%", - сообщает ведомство. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июне вырос на 1,2% и составил 2,443 триллиона рублей, за полугодие - на 2,5%, до 14,164 триллиона. В свою очередь оборот непродовольственной розницы увеличился на 1,3% и 1,7%, до 2,543 триллиона и 14,715 триллиона рублей соответственно. В июне текущего года оборот розничной торговли на 96,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,4% (в июне 2024 года - 96,3% и 3,7% соответственно). При этом в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49%, непродовольственных товаров - 51% (в июне прошлого года - 47,6% и 52,4% соответственно).
https://1prime.ru/20250717/rubli-859513171.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/10/852205627_0:177:2049:1713_1920x0_80_0_0_64ea33cd335a1ffdc5122c2bb66751f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росстат, рост, россия
Экономика, Росстат, рост, РОССИЯ
В России вырос оборот розничной торговли, сообщили в Росстате
Росстат: оборот розничной торговли в РФ в I полугодии вырос на 2,1% год к году
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 1,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом за первое полугодие 2025 года показатель увеличился на 2,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
"Оборот розничной торговли в июне 2025 года составил 4 987,3 миллиарда рублей, или 101,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2025 года - 28 880,0 миллиарда рублей, или 102,1%", - сообщает ведомство.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июне вырос на 1,2% и составил 2,443 триллиона рублей, за полугодие - на 2,5%, до 14,164 триллиона. В свою очередь оборот непродовольственной розницы увеличился на 1,3% и 1,7%, до 2,543 триллиона и 14,715 триллиона рублей соответственно.
В июне текущего года оборот розничной торговли на 96,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,4% (в июне 2024 года - 96,3% и 3,7% соответственно).
При этом в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49%, непродовольственных товаров - 51% (в июне прошлого года - 47,6% и 52,4% соответственно).
В Финляндии процветает "серая" торговля рублями. Вот к чему привели санкции