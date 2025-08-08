Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТО снизила прогноз роста мировой торговли - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/torgovlya-860481915.html
ВТО снизила прогноз роста мировой торговли
ВТО снизила прогноз роста мировой торговли - 08.08.2025, ПРАЙМ
ВТО снизила прогноз роста мировой торговли
Прогноз роста объёма мировой торговли на 2026 год изменён с 2,5% до 1,8% из-за пошлин США, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной торговой... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T19:26+0300
2025-08-08T19:57+0300
экономика
вто
мировая торговля
рост
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/86/841368646_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_7e1244ca92294896834c9cacfedda5c8.jpg
ЖЕНЕВА, 8 авг – ПРАЙМ. Прогноз роста объёма мировой торговли на 2026 год изменён с 2,5% до 1,8% из-за пошлин США, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "В настоящее время прогнозируется, что мировая торговля товарами вырастет на 0,9% в 2025 году, по сравнению с сокращением на -0,2%, прогнозируемым в апреле, но ниже оценки в 2,7%, которая была дана до повышения пошлин (США – ред.). Экономисты ВТО в обновленном прогнозе, опубликованном 8 августа, заявили, что повышение прогноза (на 2025 год – ред.) в основном связано с чрезмерной загрузкой импорта в США. Однако повышение пошлин со временем окажет давление на торговлю, в результате чего ожидаемый рост объема торговли в следующем (2026 – ред.) году снизится до 1,8% с 2,5% ранее", - сказано в документе. По данным ВТО, импорт в США резко вырос в первой половине 2025 года, увеличившись на 11% в годовом исчислении. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
https://1prime.ru/20250725/vto-859937366.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/86/841368646_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_fec6ae43d1d04806f032e2b78092249b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вто, мировая торговля, рост, прогноз
Экономика, ВТО, мировая торговля, рост, прогноз
19:26 08.08.2025 (обновлено: 19:57 08.08.2025)
 
ВТО снизила прогноз роста мировой торговли

ВТО: прогноз роста мировой торговли на 2026 год снижен с 2,5% до 1,8% из-за США

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© Фото : WTO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 8 авг – ПРАЙМ. Прогноз роста объёма мировой торговли на 2026 год изменён с 2,5% до 1,8% из-за пошлин США, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).
"В настоящее время прогнозируется, что мировая торговля товарами вырастет на 0,9% в 2025 году, по сравнению с сокращением на -0,2%, прогнозируемым в апреле, но ниже оценки в 2,7%, которая была дана до повышения пошлин (США – ред.). Экономисты ВТО в обновленном прогнозе, опубликованном 8 августа, заявили, что повышение прогноза (на 2025 год – ред.) в основном связано с чрезмерной загрузкой импорта в США. Однако повышение пошлин со временем окажет давление на торговлю, в результате чего ожидаемый рост объема торговли в следующем (2026 – ред.) году снизится до 1,8% с 2,5% ранее", - сказано в документе.
По данным ВТО, импорт в США резко вырос в первой половине 2025 года, увеличившись на 11% в годовом исчислении.
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
США в 89-й раз заблокировали работу апелляционного органа ВТО
25 июля, 14:34
 
ЭкономикаВТОмировая торговляростпрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала