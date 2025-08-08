https://1prime.ru/20250808/torgovlya-860481915.html

ВТО снизила прогноз роста мировой торговли

ЖЕНЕВА, 8 авг – ПРАЙМ. Прогноз роста объёма мировой торговли на 2026 год изменён с 2,5% до 1,8% из-за пошлин США, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "В настоящее время прогнозируется, что мировая торговля товарами вырастет на 0,9% в 2025 году, по сравнению с сокращением на -0,2%, прогнозируемым в апреле, но ниже оценки в 2,7%, которая была дана до повышения пошлин (США – ред.). Экономисты ВТО в обновленном прогнозе, опубликованном 8 августа, заявили, что повышение прогноза (на 2025 год – ред.) в основном связано с чрезмерной загрузкой импорта в США. Однако повышение пошлин со временем окажет давление на торговлю, в результате чего ожидаемый рост объема торговли в следующем (2026 – ред.) году снизится до 1,8% с 2,5% ранее", - сказано в документе. По данным ВТО, импорт в США резко вырос в первой половине 2025 года, увеличившись на 11% в годовом исчислении. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.

