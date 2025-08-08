https://1prime.ru/20250808/tramp-860454476.html
Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, что может привести к уходу Трампа в отставку
политика
сша
дональд трамп
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Потенциальное решение главы Белого дома Дональда Трампа использовать силу в конфликте вокруг Ирана или Украины могло бы вынудить его уйти с поста президента. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Мы могли бы дойти до такого этапа. Самый вероятный сценарий - Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьезные потери", - заметил эксперт.По словам Джонсона, именно такой расклад вынудил бы Трампа уйти в отставку, а полномочия главы государства перешли бы к вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Ко всему прочему, при таком исходе американский лидер полностью бы дискредитировал себя, заключил аналитик.
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496710_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_c9d034fed858c7cd1ccf60d07a118aab.jpg
