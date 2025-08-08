https://1prime.ru/20250808/tramp-860482608.html
Генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд из-за дела против Трампа, сообщили СМИ
Генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд из-за дела против Трампа, сообщили СМИ - 08.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд из-за дела против Трампа, сообщили СМИ
Генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс вызвали в суд для дачи объяснений по поводу заведенного ею дела о мошенничестве в отношении президента США... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T20:10+0300
2025-08-08T20:10+0300
2025-08-08T20:11+0300
происшествия
сша
нью-йорк
генпрокурор
суд
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83607/62/836076253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1cd93d084f1aa03ac6f487044389650b.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс вызвали в суд для дачи объяснений по поводу заведенного ею дела о мошенничестве в отношении президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. "Федеральные прокуроры в Олбани вызвали в суд генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, чтобы задать вопросы о начатом ее офисом деле о мошенничестве против президента Дональда Трампа, а также деле о коррупции против Национальной стрелковой ассоциации", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что повестки были направлены в рамках расследования, которое должно определить, нарушила ли Джеймс гражданские права Трампа или руководства стрелковой ассоциации в рамках заведенных дел. Джеймс вместе с другими генеральными прокурорами штатов под управлением Демократической партии подала множество исков против обеих администраций Трампа. Она также подавала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинениям в мошеннической деловой практике, выиграв крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов. Трамп подал апелляцию.
https://1prime.ru/20250712/uvolnenie-859429133.html
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83607/62/836076253_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_ea43e61c9f95118f4490b463c560a837.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нью-йорк, генпрокурор, суд, дональд трамп
Происшествия, США, Нью-Йорк, генпрокурор, суд, Дональд Трамп
Генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд из-за дела против Трампа, сообщили СМИ
ABC: генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд из-за дела против Трампа
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс вызвали в суд для дачи объяснений по поводу заведенного ею дела о мошенничестве в отношении президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Федеральные прокуроры в Олбани вызвали в суд генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, чтобы задать вопросы о начатом ее офисом деле о мошенничестве против президента Дональда Трампа, а также деле о коррупции против Национальной стрелковой ассоциации", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что повестки были направлены в рамках расследования, которое должно определить, нарушила ли Джеймс гражданские права Трампа или руководства стрелковой ассоциации в рамках заведенных дел.
Джеймс вместе с другими генеральными прокурорами штатов под управлением Демократической партии подала множество исков против обеих администраций Трампа. Она также подавала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинениям в мошеннической деловой практике, выиграв крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов. Трамп подал апелляцию.
ABC: в США уволили 20 человек, помогавших расследовать дела против Трампа