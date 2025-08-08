Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд из-за дела против Трампа, сообщили СМИ - 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс вызвали в суд для дачи объяснений по поводу заведенного ею дела о мошенничестве в отношении президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. "Федеральные прокуроры в Олбани вызвали в суд генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, чтобы задать вопросы о начатом ее офисом деле о мошенничестве против президента Дональда Трампа, а также деле о коррупции против Национальной стрелковой ассоциации", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что повестки были направлены в рамках расследования, которое должно определить, нарушила ли Джеймс гражданские права Трампа или руководства стрелковой ассоциации в рамках заведенных дел. Джеймс вместе с другими генеральными прокурорами штатов под управлением Демократической партии подала множество исков против обеих администраций Трампа. Она также подавала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинениям в мошеннической деловой практике, выиграв крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов. Трамп подал апелляцию.
Происшествия, США, Нью-Йорк, генпрокурор, суд, Дональд Трамп
20:10 08.08.2025 (обновлено: 20:11 08.08.2025)
 
Генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд из-за дела против Трампа, сообщили СМИ

ABC: генпрокурора Нью-Йорка вызвали в суд из-за дела против Трампа

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью Йорк
Города мира. Нью Йорк - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс вызвали в суд для дачи объяснений по поводу заведенного ею дела о мошенничестве в отношении президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Федеральные прокуроры в Олбани вызвали в суд генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, чтобы задать вопросы о начатом ее офисом деле о мошенничестве против президента Дональда Трампа, а также деле о коррупции против Национальной стрелковой ассоциации", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что повестки были направлены в рамках расследования, которое должно определить, нарушила ли Джеймс гражданские права Трампа или руководства стрелковой ассоциации в рамках заведенных дел.
Джеймс вместе с другими генеральными прокурорами штатов под управлением Демократической партии подала множество исков против обеих администраций Трампа. Она также подавала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинениям в мошеннической деловой практике, выиграв крупный иск на сумму в сотни миллионов долларов. Трамп подал апелляцию.
Флаги США
ABC: в США уволили 20 человек, помогавших расследовать дела против Трампа
12 июля, 20:20
 
