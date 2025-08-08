https://1prime.ru/20250808/tramp-860486417.html

Трамп пообещал, что Армения и Азербайджан прекратят огонь

политика

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня. "Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.Также он сообщил: "Мы ожидаем значительного развития инфраструктуры при участии американских компаний. Эти компании крайне заинтересованы в выходе на рынки этих двух стран и готовы инвестировать крупные суммы, действительно крупные суммы, что принесёт экономическую выгоду всем трём нашим государствам", - сказал Трамп на церемонии с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме.

