Трамп пообещал, что Армения и Азербайджан прекратят огонь - 08.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Трамп пообещал, что Армения и Азербайджан прекратят огонь
Трамп пообещал, что Армения и Азербайджан прекратят огонь - 08.08.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал, что Армения и Азербайджан прекратят огонь
Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T23:24+0300
2025-08-08T23:33+0300
политика
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня. "Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.Также он сообщил: "Мы ожидаем значительного развития инфраструктуры при участии американских компаний. Эти компании крайне заинтересованы в выходе на рынки этих двух стран и готовы инвестировать крупные суммы, действительно крупные суммы, что принесёт экономическую выгоду всем трём нашим государствам", - сказал Трамп на церемонии с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме.
2025
дональд трамп
Политика, Дональд Трамп
23:24 08.08.2025 (обновлено: 23:33 08.08.2025)
 
Трамп пообещал, что Армения и Азербайджан прекратят огонь

Трамп: Армения и Азербайджан прекратят огонь, возобновят торговлю и дипломатию

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня.
"Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.
Также он сообщил: "Мы ожидаем значительного развития инфраструктуры при участии американских компаний. Эти компании крайне заинтересованы в выходе на рынки этих двух стран и готовы инвестировать крупные суммы, действительно крупные суммы, что принесёт экономическую выгоду всем трём нашим государствам", - сказал Трамп на церемонии с лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме.
Никол Пашинян
Эксперты оценили реверансы Пашиняна в сторону Азербайджана
Вчера, 19:39
 
ПолитикаДональд Трамп
 
 
