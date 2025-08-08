Трамп сделал ряд заявлений о предстоящей встрече с Путиным

https://1prime.ru/20250808/tramp-860486600.html

ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре обсудит территориальные вопросы украинского урегулирования."Мы будем говорить об этом позже или завтра", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим", считает Трамп.Он пообещал, что место его встречи с президентом России Владимиром Путиным будет объявлено уже сегодня, отметив, что "вы будете очень счастливы", встреча состоится "в популярном месте".Также глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые разрешения внутри страны.При этом президент США отметил, что Президент что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну.По его мнению, существует шанс на проведение встречи с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что данный вопрос "должен быть решён".Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России.

