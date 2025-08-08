Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сделал ряд заявлений о предстоящей встрече с Путиным - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/tramp-860486600.html
Трамп сделал ряд заявлений о предстоящей встрече с Путиным
Трамп сделал ряд заявлений о предстоящей встрече с Путиным - 09.08.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал ряд заявлений о предстоящей встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре обсудит территориальные вопросы украинского урегулирования. | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T23:35+0300
2025-08-09T00:01+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
конфликт на украине
урегулирование
владимир зеленский
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_c6a6ec594b98fb8023659f165167de01.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре обсудит территориальные вопросы украинского урегулирования."Мы будем говорить об этом позже или завтра", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим", считает Трамп.Он пообещал, что место его встречи с президентом России Владимиром Путиным будет объявлено уже сегодня, отметив, что "вы будете очень счастливы", встреча состоится "в популярном месте".Также глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые разрешения внутри страны.При этом президент США отметил, что Президент что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну.По его мнению, существует шанс на проведение встречи с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что данный вопрос "должен быть решён".Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России.
https://1prime.ru/20250808/tramp-860486417.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c066e293b8c75c5c37910a47d6f2a6f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир путин, конфликт на украине, урегулирование, владимир зеленский, переговоры
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Конфликт на Украине, урегулирование, Владимир Зеленский, переговоры
23:35 08.08.2025 (обновлено: 00:01 09.08.2025)
 
Трамп сделал ряд заявлений о предстоящей встрече с Путиным

Трамп: Зеленский для урегулирования на Украины должен быть готов "что-то подписать"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре обсудит территориальные вопросы украинского урегулирования.
"Мы будем говорить об этом позже или завтра", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут "на пользу обоим", считает Трамп.
Он пообещал, что место его встречи с президентом России Владимиром Путиным будет объявлено уже сегодня, отметив, что "вы будете очень счастливы", встреча состоится "в популярном месте".
Также глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые разрешения внутри страны.
При этом президент США отметил, что Президент что конфликт РФ и Украины без вмешательства Вашингтона якобы мог бы перерасти в мировую войну.
По его мнению, существует шанс на проведение встречи с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также подчеркнул, что данный вопрос "должен быть решён".
Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что очень скоро встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Трамп пообещал, что Армения и Азербайджан прекратят огонь
Вчера, 23:24
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинКонфликт на УкраинеурегулированиеВладимир Зеленскийпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала