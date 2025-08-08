В "Цемросе" предложили ограничить импорт цемента

https://1prime.ru/20250808/tsemros-860464673.html

МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. Импорт цемента в Россию необходимо ограничить 1,5 миллионами тонн в год в краткосрочной перспективе, заявили РИА Недвижимость в крупнейшем производителе цемента в стране "Цемрос", недавно заявившем о вынужденном переходе на четырехдневную рабочую неделю. "Цемрос" ("Евроцемент") переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 1 октября 2025 года. В компании объяснили решение продолжающимся падением потребления цемента в РФ и ростом доли импорта. Позднее в отраслевом объединении "Союзцемент" предложили ввести ряд защитных мер на российском рынке, в том числе антидемпинговые меры сроком до пяти лет с возможностью неоднократного продления. По данным организации, основные иностранные поставщики цемента в Россию – Белоруссия, Казахстан, Иран, но растет ввоз и из других стран. В частности, из Китая и Вьетнама. "Показательно, что с 2019 по 2024 год общая емкость российского рынка потребления выросла на менее чем 16%, при этом импорт стройматериала практически утроился. К лету текущего года тенденция достигла угрожающих для отрасли масштабов: импортные поставки цемента из Белоруссии, Ирана и Казахстана, несмотря на очевидное ухудшение ситуации, продолжили подъем. Их текущий объем соразмерен полному покрытию цементом шести-семи российских регионов или двух-трех цементных заводов, и это в то время, когда российские предприятия в условиях недозагрузки переходят на режим неполной рабочей недели и останавливают производства", – обратили внимание в пресс-службе "Цемроса". По мнению компании, в текущих реалиях "зарубежные производители, реализуя миллионы тонн цемента на российский рынок, по сути, без привлечения внимания "снимают сливки" от принятых в 2020-2023 годах правительством и президентом РФ монетарных мер поддержки стройотрасли, основными бенефициарами которой по задумке властей должны были стать именно отечественные производители". "На краткосрочном горизонте справедливым решением является фиксация объемов импорта цемента до уровней, отмечавшихся до введения льготной ипотеки, а именно потолка в 1,5 миллиона цементной продукции в год, что поможет загрузить собственные отечественные мощности не менее чем на 2 миллиона в год. Для полноценного долгосрочного планирования инвестиционной и производственной деятельности, своевременной модернизации производств также крайне важна предсказуемость государственной политики, безусловный выход на планы по вводу закрепленных в документах стратегического планирования 120 миллиона квадратных метров жилья в год, а также стимулирование строительства бетонных дорог", – считают в "Цемросе". Там ожидают, что при реализации негативного сценария потребление цемента в России в 2025 году может снизиться на 10-15% относительно 2024 года, когда спрос на этот стройматериал приблизился к 67 миллионам тонн.

