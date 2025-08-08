https://1prime.ru/20250808/turtsiya-860482963.html

Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов

Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов - 08.08.2025, ПРАЙМ

Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов

Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T20:31+0300

2025-08-08T20:31+0300

2025-08-08T20:31+0300

происшествия

роспотребнадзор

турция

туристы

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_992a6ffeb03c7f04d4cd93e624d4aad9.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе. Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ. "Официальный запрос на предоставление информации также направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР). Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили ранее РИА Новости в российском диппредставительстве. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, сообщили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.

https://1prime.ru/20250806/turtsiya-860383114.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роспотребнадзор, турция, туристы