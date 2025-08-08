Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250808/turtsiya-860482963.html
Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов
Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов
Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T20:31+0300
2025-08-08T20:31+0300
происшествия
роспотребнадзор
турция
туристы
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_992a6ffeb03c7f04d4cd93e624d4aad9.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе. Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ. "Официальный запрос на предоставление информации также направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР). Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили ранее РИА Новости в российском диппредставительстве. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, сообщили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.
https://1prime.ru/20250806/turtsiya-860383114.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_bb8b232227a78fed8337439ab8709fcc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роспотребнадзор, турция, туристы
Происшествия, Роспотребнадзор, ТУРЦИЯ, туристы
20:31 08.08.2025
 
Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов

Роспотребнадзор запросил данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов

© Фото : Unsplash / Nihat Sinan ErulПляж в Турции
Пляж в Турции - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© Фото : Unsplash / Nihat Sinan Erul
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе.
Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ.
"Официальный запрос на предоставление информации также направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР). Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.
Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили ранее РИА Новости в российском диппредставительстве. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, сообщили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции
6 августа, 14:10
 
ПроисшествияРоспотребнадзорТУРЦИЯтуристы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала