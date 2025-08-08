https://1prime.ru/20250808/turtsiya-860482963.html
Россия запросила данные у Турции из-за сообщений об отравлении туристов
2025-08-08T20:31+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в связи с сообщениями в СМИ об отравлении туристов в отеле Аланьи, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор направил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-службе. Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным международными медико-санитарными правилами ВОЗ. "Официальный запрос на предоставление информации также направлен в Ассоциацию туроператоров (АТОР). Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с сообщениями о массовом отравлении россиян в отеле в Аланье, заявили ранее РИА Новости в российском диппредставительстве. Сообщения о массовом пищевом отравлении российских туристов в отеле будут расследованы, жалоб не было, сообщили РИА Новости в муниципалитете турецкой Аланьи.
